Поширюють брехню: заступник Кличка подає в суд на Арахамію та Верещук

Поворозник подає в суд на Верещук та Арахамію
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник готує судові позови до Давида Арахамії та Ірини Верещук, він захищатиме в суді свої честь та гідність після поширення ними неправдивої інформації.
Про це він повідомив на пресконференції.
"Враховуючи те, що публічні особи продовжують маніпулювати, поширювати неправдиву інформацію про моє нібито затримання, обшуки і тому подібне, я публічно повідомляю, що станом на сьогодні зареєстровано вирок суду про завершення розслідування справи, до якої мене намагалися "прив’язати", і притягнення до кримінальної відповідальності причетної особи", – йдеться в повідомленні.
Чиновник заявив, що не має жодного стосунку до цієї справи і вирішив захищати свої права у суді.
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"Тому я подаю позов на публічних осіб, які продовжують поширювати відверту брехню. А саме – на Давида Арахамію та Ірину Верещук", – наголосив Микола Поворозник.
Раніше ми повідомляли, що столична влада вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ, щодо яких КМДА передавала документи за результатами аудитів.