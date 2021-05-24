Поширюють брехню: заступник Кличка подає в суд на Арахамію та Верещук

Його звинувачували у злочині, якого він не скоював, тим паче вже зареєстровано вирок суду щодо цієї кримінальної справи

Поворозник подає в суд на Верещук та Арахамію

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник готує судові позови до Давида Арахамії та Ірини Верещук, він захищатиме в суді свої честь та гідність після поширення ними неправдивої інформації.

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Про це він повідомив на пресконференції.

"Враховуючи те, що публічні особи продовжують маніпулювати, поширювати неправдиву інформацію про моє нібито затримання, обшуки і тому подібне, я публічно повідомляю, що станом на сьогодні зареєстровано вирок суду про завершення розслідування справи, до якої мене намагалися "прив’язати", і притягнення до кримінальної відповідальності причетної особи", – йдеться в повідомленні.

Чиновник заявив, що не має жодного стосунку до цієї справи і вирішив захищати свої права у суді.

"Тому я подаю позов на публічних осіб, які продовжують поширювати відверту брехню. А саме – на Давида Арахамію та Ірину Верещук", – наголосив Микола Поворозник.

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Раніше ми повідомляли, що столична влада вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ, щодо яких КМДА передавала документи за результатами аудитів.