"Викриття цих схем – сфера нашої відповідальності" – прокурор про обшуки в Києві

Аудити пройшли в трьох департаментах КМДА, семи комунальних підприємствах, а також в офісах підрядних організацій і за місцем проживання фігурантів

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Минулого тижня Київська міська прокуратура Києва провела ряд обшуків на комунальних підприємствах міста і повідомила про підозру в корупційних схемах ряду столичних чиновників. У порівнянні з минулим роком прокуратура направила до суду в 2021 році на п'ять кримінальних проваджень менше.

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Про це заявив прокурор Києва Олег Кіпер в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, в 2019 році прокуратура направила до суду 21 кримінальне провадження щодо діючих і колишніх співробітників комунальних підприємств і департаментів КМДА, викритих в розкраданні коштів і зловживання. А в 2020 році до суду направлено 17 таких виробництв. З початку цього року – 12.

"Проваджень, в межах яких проводилися обшуки минулого тижня, близько десяти. Тобто цифри говорять самі за себе. Ніякого залякування, як стверджує Кличко, не відбувається. Це наша планомірна робота, яку ми робимо постійно спільно з іншими правоохоронними органами. Чому ми не повинні розслідувати розкрадання місцевого та державного бюджетів чи махінації на комунальних підприємствах? Викриття цих схем – сфера нашої відповідальності перед громадянами", - говорить прокурор.

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Він додав, що особисті речі працівників не вилучалися.

"Загалом обшуки пройшли у 3 департаментах КМДА, 7 комунальних підприємствах, а також в офісах підрядних організацій та за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень. Всього минулого тижня було проведено понад 60 обшуків", – додає Олег Кіпер.

На сьогодні повідомлено про підозру 11 особам. З них 9 – чинним і колишнім працівникам комунальних підприємств.

"Що ж стосується наших наступних кроків. Ми не можемо анонсувати проведення слідчих дій, бо тоді буде втрачено їх сенс", – розповідає прокурор.

Він додав, що прямого зв'язку між цими розслідуваннями немає, крім можливої причетності до зловживань з боку окремих столичних чиновників.

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"За тими провадженнями, у яких вже повідомлено про підозру, йдеться про збитки у понад 43 млн грн. Загальна сума за всіма провадженням в рази більша", – говорить він.

Нагадаємо, 11 травня обшуки проводили в службових і в офісних приміщеннях підрядних підприємств "Київзеленбуду".

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