Вирішили відновити садибу Барбана? Чому Кличко запросили на засідання РНБО

Садиба – це історичний одноповерховий будинок, який знаходиться в столиці на вулиці Обсерваторній

На знімку - Садиба Барбала. Фото: колаж "Сьогодні"

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров прокоментував запрошення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на засідання Ради нацбезпеки і оборони України. За його словами, два питання встали терміново, а саме – архітектурні пам'ятники Києва і садиба Барбана.

Реклама

Про це заявив Нікіфоров на засіданні РНБО.

За його словами, архітектурна та історична спадщина Києва розчиняється на очах.

"Воно розчиняється в скляночках, хмарочосах. Деякі пам'ятники архітектури кияни встигають відбити, деякі, як цієї ночі – ні", – зазначив Нікіфоров.

Він зазначив, що з огляду на те, що сталося з садибою Барбана, РНБО прийняла кілька рішень. Перш за все, буде проведена оцінка руйнування садиби. У разі наявності кримінального елементу буде розпочато розслідування. Крім того, хочуть відновити зруйнований пам'ятник.

Реклама

"Це рішення стосується різних рівнів: поліції, КМДА, уряду, місцевої влади. Підготувати аудит всіх архітектурних цінностей по всій території України", – зазначив він.

Відомо, що Кличко не зміг прийти на засідання РНБО, оскільки перебуває з робочою поїздкою в Чернігові.

Що говорить секретар РНБО

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, останнім часом наша столиця перетворюється з історичного поважного міста, в якому є спадщина ЮНЕСКО, в забудову, яка "є абсолютно неконтрольованою, дуже небезпечною для багатьох процесів нашої столиці".

"Хотіли обговорити це питання (ред. – з мером Києва), з цього питання прийнято протокольне доручення, мова йде не тільки про Київ, всім місцевим адміністраціям провести перевірку об'єктів, які підпадають під закон про охорону культурної спадщини", – пояснює він.

Реклама

Він додав, що на найближчому засіданні РНБО, коли документи будуть готові, будуть розглядати всі ці питання.

"Я не знаю, хто порадив Віталію Володимировичу, які політтехнологи, запустити таке рішення про те, що нібито на засіданні РНБО ми можемо знімати Кличко. Повноважень знімати Кличко у нас немає. Ці повноваження є у Кабінету міністрів. Ми можемо розглянути будь-яке питання на засіданні РНБО, ми можемо звернути увагу на стан справ в Києві", – каже Олексій Данилов.

Садиба Барбана – довідка

Це історичний одноповерховий будинок, який знаходиться в Києві за адресою Обсерваторна, 6. Був зведений в кінці XIX століття для Олександра Барбана і знесений у 2021 році.

Рік побудови особняка – 1891. Спочатку будинок споруджували для титулярного радника Олександра Андрійовича Барбана. Потім належала дворянину Івану Гореславському. 1910 року особняк придбав відомий провізор В'ячеслав Миколайович Геращеневський.

У його власності також перебувала аптека на Хрещатику, а також він обіймав посаду скарбника Київського аптечного суспільства, яке знаходилося під керівництвом Адама Марцинчика. Після революції будинок був переданий радянській владі. 1944-1945 роки в особняку жила сім'я голови Комітету у справах мистецтв при Раднаркомі УРСР, академіка-драматурга Олександра Корнійчука.

Реклама

Раніше ми писали: