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Наймасовіше перейменування вулиць у Києві: що зміниться

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
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21 червня, 22:12
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285 тисяч людей віддали свої голоси за нові назви вулиць, проспектів та провулків
У Києві будуть вулиці імені Романа Ратушного, Катерини Гандзюк та Олександра Махова / Колаж "Сьогодні"
У Києві будуть вулиці імені Романа Ратушного, Катерини Гандзюк та Олександра Махова / Колаж "Сьогодні"

У додатку "Київ Цифровий" завершено рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об'єктів, назви яких пов'язані з РФ та її сателітами. Усього було отримано понад 6,5 мільйонів голосів. Хтось проголосував за 30 нових назв вулиць, хтось за 10, хтось за 5 чи одну.

Сайт "Сьогодні" дізнався, які нові назви з'являться на карті української столиці.

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Що відомо

За словами депутата Київради Ксенії Семенової, у голосуванні за нові назви вулиць взяли участь 285 тисяч людей.

"Дуже добре, що так багато людей знайшли час і зайшли до "Київ цифровий". Зазвичай, у громадських слуханнях щодо перейменування вулиць бере участь від сили кілька сотень людей. У найкращому випадку – кілька тисяч, а тут свої голоси віддали 285 тисяч людей! Такого масового та резонансного обговорення у Києві ще не було. І це дуже добре! ", – розповідає Семенова.

Увічнять героїв

Також депутат позитивно оцінює момент, що більшість тих, хто проголосував, підтримали варіанти нових назв вулиць, які були в рекомендаціях від експертів. А ось кияни віддали максимальну кількість голосів, щоб увічнити героїв, які загинули на війні з російськими окупантами.

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Наприклад, вулиця Багратіона буде названа на честь фотокореспондента Максима Левіна – за це проголосували 22 666 осіб.

Вулиця Жолудєва називатиметься на честь журналіста Олександра Махова – 15551 голос.

Вулицю Волгоградську мають перейменувати на честь активіста Романа Ратушного – за це віддали свої голоси 29 923 особи.

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"Я агітувала за те, щоби перейменувати вулицю Жолудєва на честь журналіста Олександра Махова, а також вулицю Волгоградську на честь активіста Романа Ратушного. Вони загинули на фронті, захищаючи нашу країну. Ім'я Романа, до речі, додали до списку за два дні після старту голосування. Дуже добре, що люди підтримали ці два варіанти. Так ми збережемо пам'ять наших героїв", – зазначає Ксенія Семенова.

Що не сподобалося

"Не сподобалося те, що ті, хто голосував, не підтримали нові назви вулиць на честь відомих осіб, а проголосували за нейтральні назви. Наприклад, ті, хто голосував, не підтримали нову назву на честь Юлії Здановської – це вчена-математик з Харкова, яка загинула під час війни. Натомість більше голосів віддали за назву вулиці Наукова, при цьому у Києві є вже проспект Науки. І, як на мене, це дуже дивний вибір ", – розповідає Ксенія Семенова.

Також є кілька назв-дублів, але у різних районах міста.

"Я планую звернутись із цього приводу до експертної комісії. Вони мають надати свою оцінку результатам голосування та висловити свою думку щодо цього депутатам Київради. Саме вони прийматимуть остаточне рішення щодо перейменування. Я гадаю, що назви-дублі необхідно буде прибрати з топоніміки Києва. Можливо, у експертів будуть ще додаткові зауваження. Саме голосування у Київраді щодо перейменування вулиць, швидше за все, відбудеться до кінця літа", – зазначає Ксенія Семенова.

Як зміниться топоніміка Києва

  • Пушкінська – Чикаленко
  • Льва Толстого – Українських Героїв
  • Московська – Князів Острозьких
  • Смоленська – Сім'ї Бродських
  • Волгоградська – Романа Ратушного
  • Пітерська – Лондонська
  • Маршала Малиновського – Героїв полку "Азов"
  • Жолудєва – Олександра Махова
  • Володимира Маяковського – Червоної Калини
  • Бударіна – Українського відродження
  • Мінський – Литовський
  • Генерала Наумова – Маргарити Криніциної
  • Некрасовська – Івана Драча
  • Ватутіна – Територіальної оборони
  • Багратіона – Максима Левіна
  • Біломорська – Катерини Гандзюк
  • Героїв Бресту – Чорнобаївська

Обстановка

Перед голосуванням за нові назви від мешканців Києва надійшло 12 тисяч варіантів назв для 460 вулиць.

13 червня в Одесі також вирішили позбутися назв, пов'язаних з Росією. Мер Геннадій Труханов заявив про необхідність перейменування низки вулиць, і насамперед тих, що не пов'язані з історією міста.

У Києві перейменують 5 станцій метро: які назви обрали українці.

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РСЗВ 239
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Літаки 216
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Гелікоптери 181
Гелікоптери
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БПЛА 611
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Кораблі/катери 14
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