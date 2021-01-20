Ситуація з коронавірусом у Києві: онлайн-брифінг Кличко

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн прес-брифінг щодо поточної ситуації в столиці.

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Віталій Кличко поінформував: на скільки збільшилася кількість інфікованих COVID-19 в Києві; скільки хворих на грип і ГРВІ зафіксували в столиці; про відновлення навчання в школах; про екологічні проекти міста.

Тим часом Пекін заявив, що пандемія COVID-19 могла бути викликана окремими спалахами в різних регіонах планети, а Китай лише став першою країною, яка повідомила про новий вірус.

Експерти незалежної комісії, створеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я для оцінки заходів по боротьбі з пандемією, звинуватили ВООЗ і уряд Китаю в повільному реагуванні на поширення коронавируса на початковому етапі.

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