Ситуація з коронавірусом у Києві: онлайн-брифінг Кличко

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн прес-брифінг щодо поточної ситуації в столиці.
Віталій Кличко поінформував: на скільки збільшилася кількість інфікованих COVID-19 в Києві; скільки хворих на грип і ГРВІ зафіксували в столиці; про відновлення навчання в школах; про екологічні проекти міста.
Тим часом Пекін заявив, що пандемія COVID-19 могла бути викликана окремими спалахами в різних регіонах планети, а Китай лише став першою країною, яка повідомила про новий вірус.
Експерти незалежної комісії, створеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я для оцінки заходів по боротьбі з пандемією, звинуватили ВООЗ і уряд Китаю в повільному реагуванні на поширення коронавируса на початковому етапі.
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