Русский
$ 28,15
34,16
  1. Новини Києва
  2. Влада Києва

Ситуація з коронавірусом у Києві: онлайн-брифінг Кличко

20 січня, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мер поінформував про ситуацію в столиці

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн прес-брифінг щодо поточної ситуації в столиці.

Реклама

Віталій Кличко поінформував: на скільки збільшилася кількість інфікованих COVID-19 в Києві; скільки хворих на грип і ГРВІ зафіксували в столиці; про відновлення навчання в школах; про екологічні проекти міста.

Тим часом Пекін заявив, що пандемія COVID-19 могла бути викликана окремими спалахами в різних регіонах планети, а Китай лише став першою країною, яка повідомила про новий вірус.

Експерти незалежної комісії, створеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я для оцінки заходів по боротьбі з пандемією, звинуватили ВООЗ і уряд Китаю в повільному реагуванні на поширення коронавируса на початковому етапі.

Реклама

Дивіться сюжет – наскільки ефективний респіратор:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ статистика Віталій Кличко брифінг

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти