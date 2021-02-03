Ситуація з коронавірусом в Києві: онлайн-брифінг Кличко

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн прес-брифінг щодо поточної ситуації в столиці.

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Віталій Кличко поінформував: на скільки збільшилася кількість інфікованих COVID-19 в Києві; скільки хворих коронавірусом знаходяться в лікарнях; скільки в столиці хворих на грип та ГРВІ; про навчальний процес в Києві; про доплати медикам; про вакцинацію киян.

Раніше ми повідомляли, що Україна за рівнем смертності від коронавируса знаходиться на 34-му місці в Європі, що свідчить про досить успішну боротьбу з ковідом.

Також нагадаємо, в Україні триває зниження кількості нових випадків зараження коронавірусом і летальних випадків від нього. Але при цьому в деяких областях спостерігається зростання захворюваності.

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