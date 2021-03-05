Ситуація з коронавірусом в Києві: онлайн-брифінг Кличко

Мер Києва Віталій Кличко 5 березня провів онлайн-брифінг про поточну епідситуацію в столиці.
Віталій Кличко поінформував: на скільки збільшилася кількість інфікованих COVID-19 в Києві; скільки хворих коронавірусом знаходяться в лікарнях; скільки ПЛР-досліджень здійснив Київський міський лабораторний центр за час пандемії; скільки киян захворіли на грип та ГРВІ; скільки жителів столиці вже вакцинували; скільки школярів і педагогів хворіють коронавірусом; про ремонт на Індустріальному мосту.
Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили більше 10 тисяч нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, в Україні запустять онлайн-платформу з вакцинації від COVID-19.
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