Ситуація з коронавірусом в Києві: онлайн-брифінг Кличко

Мер Києва Віталій Кличко 5 березня провів онлайн-брифінг про поточну епідситуацію в столиці.

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Віталій Кличко поінформував: на скільки збільшилася кількість інфікованих COVID-19 в Києві; скільки хворих коронавірусом знаходяться в лікарнях; скільки ПЛР-досліджень здійснив Київський міський лабораторний центр за час пандемії; скільки киян захворіли на грип та ГРВІ; скільки жителів столиці вже вакцинували; скільки школярів і педагогів хворіють коронавірусом; про ремонт на Індустріальному мосту.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили більше 10 тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні запустять онлайн-платформу з вакцинації від COVID-19.

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