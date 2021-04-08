Скандал зі спецперепустками в Києві. Чому хворих на гемодіалізі позбавили транспорту

Діаліз потрібно робити тричі на тиждень і пропускати його не можна

Після введення суворого локдауну в Києві і роботи громадського транспорту тільки за спецперепустками жителі столиці порушили в соцмережах проблему пацієнтів на гемодіалізі (метод позаниркового очищення крові при гострій і хронічній нирковій недостатності), які не можуть потрапити до лікувальних закладів через відсутність спецперепусток.

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Спецперепустки не видають, а довідки – не допомагають

"Біда у пацієнтів гемодіалізу, які не можуть домогтися перепусток в транспорт. Керівництво лікарні допомогти нічим не може – їм велено видавати перепустки тільки персоналу", – пише автор поста Ольга.

Вона додає, що діаліз потрібно робити тричі на тиждень і пропускати його не можна.

"Людям видали довідки "для безперешкодного відвідування", з якими їх виставляють "під зад коліном" звідусіль. Реально декому доводиться йти пішки", – повідомляється в пості.

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Жінка розповіла сайту "Сьогодні", що діалізу потребує її мама. А на процедури в медустанови на Дегтярівській приїжджає близько 50 осіб. Половина з них стикаються з труднощами в проїзді на процедури. Їм навіть доводиться скидатися грошима, щоб замовити таксі.

"Знаю про прикрощі пацієнтів відділення на Дегтярівській, 17-в. Але це проблема не тільки цього відділення. Частину діалізних відділень, наскільки я знаю, місто забезпечило розвезенням, а якісь залишилися "за бортом". За яким принципом держава вибирає, кому жити, а кому не обов'язково – запитання", – розповіла нам Ольга.

З Берестейки на Лук'янівку пішки

Вона зазначає, що свою маму на процедури вони возять на автомобілі, а от багатьом пацієнтам доводиться добиратися майже пішки.

"Лікарня на Дегтярівській зі свого боку намагалася вирішити на якихось рівнях, але їм сказали, що перепустки тільки для персоналу. Директива згори: "довідок досить, щоб їздити". У довідках йдеться про те, що її володарі мають право безперешкодно дістатися до діалізу. Ось тільки перевізники про це, схоже, не обізнані. Вони бажають бачити тільки спецперепустки і ніяк інакше", – додає жінка.

Один з пацієнтів цієї лікарні приїхав на процедури з передмістя столиці на електричці. Йому довелося йти пішки від станції метро "Берестейська" на Лук'янівку (близько 4 км. – Ред.)! І це при його стані здоров'я. З довідкою його не впустили ні в метро, ні в маршрутку. А грошей на таксі у нього просто не було.

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"Наші хворі їздять на таксі"

У Київміськадміністрації нам повідомили, що лікарня на вулиці Дегтярівській перебуває в підпорядкуванні Академії медичних наук. А видані людям довідки, дійсно, не дають права проїзду в громадському транспорті в період карантину – тільки за спецперепустками.

"Всі хворі, які потребують гемодіалізу та обслуговуються в комунальних установах столиці, отримали спеціальні промокоди і безплатно можуть їздити на таксі на процедури з гемодіалізу. Таким людям взагалі протипоказано їздити в громадському транспорті, у них ослаблений імунітет!" – розповіли сайту "Сьогодні" в КМДА.

Там додають, що заздалегідь подбали про проїзд таких категорій громадян.

"Ми домовилися з трьома фірмами таксі, які перевозять таких пацієнтів безкоштовно. Так було і торік – ці служби таксі безплатно перевозили на процедури з гемодіалізу, а також онкохворих на хіміотерапію. Лікарня на Дегтярівській – це не комунальна установа. Чому так же, як і ми, не вчинили в Академії медичних наук, нам не відомо. Їм просто потрібно було звернутися до міського центру гемодіалізу Києва, там би їм підказали, як можна розв'язати цю проблему", – розповіли в КМДА.

До речі, зі схожими проблемами стикаються люди, у яких видалено щитовидну залозу. Вони щомісяця повинні відвідувати ендокринолога, тому змушені оплачувати таксі або домовлятися зі знайомими, у яких є автомобіль, якщо лікар приймає в іншому районі.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що в Києві виявлено транспорт, для входу в який не потрібна спецперепустка в період жорстких карантинних обмежень.

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Також повідомлялося, як кияни добираються на роботу без спецперепустки.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Жорсткий локдаун в Києві

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