Сталінський кесон на Оболоні: на що його перетворять і чому обурилися кияни

Жителі Оболоні скаржаться на шум і пил біля величезного кесона сталінських часів, який знаходиться поруч з парком "Наталка". Людей обурило, що на об'єкті активізувалися будівельні роботи – снують вантажівки, бетономішалки, а будівельники нецензурно лаються і працюють ночами. Люди кажуть, що в старому кесоні хочуть побудувати ресторан. Сайт "Сьогодні" вирушив на об'єкт, щоб подивитися, що там відбувається.

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АНОМАЛЬНА АКТИВНІСТЬ

Фото О. Марущак "Сьогодні"

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Конструкція кесона завжди приваблювала киян. Він стоїть тут ще з 30-х років минулого століття. Кесон повинні були опустити під землю, і він міг стати частиною тунелю під Дніпром. Але вже десятиліттями стоїть покинутий.

Фото О. Марущак, "Сьогодні"

Величезний кесон дійсно огородили парканом і перетворили на будівельний майданчик. Всередині видно кількох робітників. Вони за допомогою сильного тиску очищають бетонні стіни від нальоту і кіптяви.

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Видно, що з одного боку навколо кесона вирили котлован і зробили заливку – роботи масштабні.

Фото О. Марущак "Сьогодні"

Усередині робітники розібрали товсту цегельну стіну з монолітної радянської цегли. Будівельники кажуть, що перші роботи щодо кесону почали ще влітку минулого року.

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Фото О. Марущак "Сьогодні"

СВАРЯТЬСЯ НА НЕПРОХАНИХ ГОСТЕЙ

Будівельник заперечує претензії жителів Оболоні стосовно пилу і шуму.

"Ви ж чуєте – зараз працює техніка. Її навіть сюди не чути. А до житлових будинків відстань півкілометра, це якісь наклепи на нас. До речі, будівельники нецензурно лаються, якщо люди перелазять через паркан і намагаються потрапити на будівництво... Ця споруда стояла занедбаною багато років. Вона заросла деревами і служила притоном для місцевих наркоманів. От цікаво, тоді місцевих жителів таке сусідство не бентежило і не лякало?" – зазначає будівельник.

Фото О. Марущак "Сегодня"

До речі, інформація про ремонт сталінського кесона вказана на щиті біля входу на будівництво. Загальна площа об'єкта становитиме майже 1600 квадратних метрів. Будівлю зроблять двоповерховою і обладнають підвалом. Судячи за ескізом проєкту, по зовнішній стіні кесона будуть прокладені сходи, якими можна буде піднятися на його дах, де запроектований оглядовий майданчик.

Фото О. Марущак "Сьогодні"

За словами будівельників, ремонт "Секретного об'єкта №1" планують завершити до осені цього року, але все залежить від фінансування.

КЕСОН ОПОВИТИЙ ТАЄМНИЦЕЮ

Подейкують, що ідею будівництва тунелю під Дніпром "підкинув" сам Сталін. У разі війни, якби довелося підірвати мости через Дніпро, ешелони з технікою і людьми могли б без проблем перебратися під річкою на лівобережжя. У 1935-1936 роках були розроблені проєкти двох підземних тунелів, а через два роки почалося їх втілення. Будівництво вважалося об'єктом №1 і за документами проходило під грифом "Цілком таємно". Все, що пов'язано з тунелем, оповите таємницями, хоча в роботах були задіяні понад 12 тисяч осіб.



Починався перший тунель в Пироговому, проходив під Жуковим островом (нині острів Водників), під селом Осокорки і закінчувався в Бортничах. Його довжина за проєктом становила 6,5 кілометра. Встигли побудувати більше кілометра – завадила війна і регулярні аварії.



Друга підземна траса повинна була початися неподалік сьогоднішньої станції метро "Почайна", пройти до урочища Наталка, потім під Дніпром на Труханів острів, до Десенки і вийти на Вигурівщині. До її будівництва практично не приступали.