Кличко продовжив локдаун в Києві – названа нова дата

За словами мера Києва, медичні установи не справляються з такою кількістю хворих, а епідеміологічна ситуація в столиці не поліпшується

У Києві продовжили карантинні обмеження до 30 квітня.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

"Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня", – написав Кличко.

За його словами, іншого вибору немає, так як медична система не справляється з такою кількістю хворих.

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"Інакше смертей буде ще більше", – додав він.

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До кінця квітня в місті будуть діяти раніше введені обмеження:

залишаться закритими всі школи і дитячі сади;

весь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватимуть поки за спеціальними перепустками. Тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури;

общепит працює тільки на винос або доставку;

не працюють продуктові ярмарки.

"Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами. І ще раз підкреслю, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки", – каже мер.

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауна по всій країні.

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