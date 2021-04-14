Русский
$ 28,02
33,32
  1. Новини Києва
  2. Влада Києва

Кличко продовжив локдаун в Києві – названа нова дата

14 квітня, 12:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За словами мера Києва, медичні установи не справляються з такою кількістю хворих, а епідеміологічна ситуація в столиці не поліпшується

У Києві продовжили карантинні обмеження до 30 квітня.

Реклама

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

"Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня", – написав Кличко.

За його словами, іншого вибору немає, так як медична система не справляється з такою кількістю хворих.

Читайте також: Потрібен загальнонаціональний локдаун: Меркель попросить у парламенту більше повноважень

Реклама

"Інакше смертей буде ще більше", – додав він.

В тренді
У школи Києва призупинили набір першокласників. Коли тепер нести документи

До кінця квітня в місті будуть діяти раніше введені обмеження:

  • залишаться закритими всі школи і дитячі сади;
  • весь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватимуть поки за спеціальними перепустками. Тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури;
  • общепит працює тільки на винос або доставку;
  • не працюють продуктові ярмарки.

"Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами. І ще раз підкреслю, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки", – каже мер.

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауна по всій країні.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ карантин Віталій Кличко коронавірус локдаун

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Київ занурився в жорсткий локдаун: що заборонено з 5 квітня
Київ занурився в жорсткий локдаун: що заборонено з 5 квітняВлада
Скандал зі спецперепустками в Києві. Чому хворих на гемодіалізі позбавили транспорту
Скандал зі спецперепустками в Києві. Чому хворих на гемодіалізі позбавили транспортуВлада
Пригрозив звільненням: Шмигаль різко відповів Кличку через локдаун
Пригрозив звільненням: Шмигаль різко відповів Кличку через локдаунВлада
Шевченко проти Данте – через київських хуліганів Кличко потрапив у безглузду історію
Шевченко проти Данте – через київських хуліганів Кличко потрапив у безглузду історіюВлада
Локдаун в Києві можуть продовжити. Кличко розповів, як цього уникнути
Локдаун в Києві можуть продовжити. Кличко розповів, як цього уникнутиВлада
Київ на порозі колапсу медичної системи – Кличко
Київ на порозі колапсу медичної системи – КличкоВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти