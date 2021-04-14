Кличко продовжив локдаун в Києві – названа нова дата

У Києві продовжили карантинні обмеження до 30 квітня.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
"Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня", – написав Кличко.
За його словами, іншого вибору немає, так як медична система не справляється з такою кількістю хворих.
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"Інакше смертей буде ще більше", – додав він.
До кінця квітня в місті будуть діяти раніше введені обмеження:
- залишаться закритими всі школи і дитячі сади;
- весь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватимуть поки за спеціальними перепустками. Тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури;
- общепит працює тільки на винос або доставку;
- не працюють продуктові ярмарки.
"Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами. І ще раз підкреслю, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки", – каже мер.
Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні.
Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауна по всій країні.
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