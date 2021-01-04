Стихійна торгівля повернулася: Київ знову став базаром (фото)

Влада проводить рейди, але від цього кількість торговців не зменшується

До столиці знову повернулася стихійна торгівля. До такого висновку приходять кияни, коли спостерігають, як торговці овочами, одягом, фруктами, сигаретами і квітами знову займають місця, звідки раніше вони були вигнані поліцією і представниками комунальних служб.

Показовий перехід на Позняках

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Яскравий приклад – підземний перехід біля станції метро "Позняки". Наприкінці літа 2019 року його очистили від кіосків, які там були розташовані.

Таким перехід був до 2019 року. Фото: А. Марущак

Тоді місцеві жителі отримали справжній культурний шок. Вони побачили наскільки дійсно широкий підземний перехід, коли в ньому немає кіосків і торгашів.

Таким став після демонтажу кіосків. Фото А. Марущак

Втім, через пару місяців в перехід знову повернулися торговці овочами та квітами. Але працювали вони в певні години, а саме, коли пасажири повертаються з роботи.

Фото А. Марущак

Нині ж стихійна торгівля стала постійною в цьому переході. Його явно поділили між собою торговці.

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Овочами і фруктами торгують ближче до входу до станції метро.

Трохи далі влаштувалися продавці квітів. І бабусі, які продають квашену капусту, картоплю, буряк, домашні закрутки, грибочки в баночках.

Після них пішоходи потрапляють в "галерею" пухових хусток, шапок і кофтинок.

Далі – туляться продавці нижньої білизни, шкарпеток, мочалок, окулярів.

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І куди ж без вуличних музикантів, які тут співають і грають позмінно на різних музичних інструментах. Біля них влаштували лежбище двоє бездомних, які тут живуть. Вони сплять просто на плитці, вкриваючись ковдрами.

Продають в переході навіть ювелірні прикраси.

Для цього тут встановили спеціальний столик й електрику підключили, щоб перехожим зручніше було розглядати сережки, перстні й кулони.

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Ближче до виходу розташована точка з продажу сигарет. Вона тут існує вже кілька років. Часто торговці міняються місцями, але від цього в ньому краще і комфортніше не стає.

Зрештою, в переході стоїть специфічний, неприємний запах. Сміття торговці викидають біля урн на виході з переходу, а використану воду з залишками квітів виливають в ливнівку.

Місцеві жителі, які користуються підземним переходом, в шоці від того, що діється в ньому.

"Це справжній бардак і антисанітарія. І нікому немає діла до того, що тут діється. Увечері тут збирається стільки торгашів, що просто пройти неможливо. Торгують всім, чим тільки можна – справжній підземний базар", – обурюється Світлана Охріменко, мешканка Позняків.

Та багато й тих, хто купує товари з землі. Якби не було покупців – стихійні торговці тут би не стояли.

"Особисто я ніколи не купую у торговців в переходах. Ніхто не знає, що вони можуть вам підсунути. Тим паче це дуже небезпечно в умовах епідемії. Ось ти купуєш морквину чи апельсини, а людина, яка тобі їх продає, носій вірусу. Ти ж його не перевіриш ніяк, а заразити можеш всю свою родину", – розповідає місцевий житель Олег.

Поліція: Бракує рук

На виході з переходу висить оголошення про те, що стихійна торгівля тут заборонена, а ситуацію контролюють співробітники Дарницького управління поліції. У поліції Києва нам повідомили, що про факти стихійної торгівлі городяни мають повідомляти їм, а саме – писати заяви.

Там зазначають, що на подібні факти несанкціонованої торгівлі мусять реагувати дільничні інспектори. Правоохоронці кажуть, що зараз всі співробітники поліції задіяні в охороні порядку в центрі міста, де мітингують ФОПи, і для контролю стихійної торгівлі просто не вистачає рук.

Базари біля метро й на асфальті

Не краща ситуація й біля інших станцій метро. Практично скрізь процвітає стихійна торгівля. Особливо вона "буйна" біля станцій метро "Харківська", "Славутич", "Житомирська", "Чернігівська", "Дарниця".

Кияни відзначають, що за час карантину у місті з'явилося дуже багато стихійних розкладок, особливо на жвавих перехрестях і в спальних районах. Тут торгують овочами та фруктами. Працюють цілими артілями. Торговців розвозять на вантажівках по району. Вони продають свій товар цілий день. Увечері та ж вантажівка збирає їх назад, і вони віддають виручку своїм господарям. Іноді торговці ховають в кущах порожні коробки і ящики.

Боротися з таким видом торгівлі дуже складно. Торгаші постійно змінюють місце дислокації і їх важко залучити до відповідальності за порушення правил благоустрою.

"Сліди" від стихійних торговців на вулиці Зодчих. Фото: А. Марущак

Рейди по графіку

У департаменті благоустрою КМДА відзначають, що зі стихійною торгівлею борються, але нелегальних точок дуже багато по місту.

Там наводять приклади, як була ліквідована нелегальна торгівля на Майдані Незалежності.

"Нами розроблений спеціальний графік рейдів, для кожного району Києва. Рейди з боротьби зі стихійною торгівлею проводять районні адміністрації, як мінімум два рейди по кожному району щомісяця. Ми працюємо в звичайному режимі. Все залежить від сезону. Влітку багато нелегальних точок з полуницею, кавунами, огірками-помідорами", – пояснили в департаменті благоустрою КМДА.

Там додають, що список адрес для рейдів, де може бути стихійна торгівля, складають співробітники райадміністрацій.

В РДА добре знають свій район, де є проблемні місця. У зоні їхньої відповідальності також підземні переходи, де теж необхідно наводити порядок.

Нагадаємо, раніше ми писали про стихійну торгівлю в районі станції метро "Почайна". У вихідні тут збирається стихійна барахолка, і торгівля ведеться ледве не на залізничних рейках. Особливо страшно, коли проходять товарні потяги, які можуть травмувати продавців.

Також ми писали про проблеми стихійної торгівлі в Києві та чому її не можуть викорінити.

Базар чи супермаркет: що вибирають кияни? Дивіться в нашому сюжеті:

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