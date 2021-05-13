Вартість проїзду в Києві піднімуть? Кличко просить у Кабміну компенсацію за пільговиків

Київрада звернулася до уряду і парламенту з стосовно компенсацій пільговикам з державного бюджету з метою недопущення підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті. Відповідне звернення підтримали 88 депутатів.

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Про це повідомляє КМДА.

За словами Кличка, в 2016 році до Бюджетного кодексу України були внесені зміни і з тих пір витрати покладені на місцеві бюджети.

"Внаслідок таких рішень, територіальні громади вимушені витрачати з місцевих бюджетів мільярди гривень на забезпечення гарантованих державою пільг, часто за рахунок недофінансування інших соціально значущих сфер. Зокрема, охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, житлово-комунального господарства. Так, витрати міського бюджету Києва на компенсацію передбаченого державою права пільгового проїзду у 2019 році становили 747,7 млн грн, у 2020 році – 489 млн грн. На 2021 рік заплановані витрати в сумі 803,3 млн грн", – пояснив мер Києва Віталій Кличко.

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Він зазначив, що через пандемію Київ втратив значну частину доходів. Крім того, місто направило чимало коштів на боротьбу з коронавірусом і подоланням наслідків карантину.

"В зв'язку з цим, з метою належного та стабільного функціонування комунального транспорту, забезпечення реалізації встановленого законодавством права на пільговий проїзд, Київська міська рада звертається до уряду та парламенту з вимогою врегулювати питання компенсації виплат за пільговий проїзд з державного бюджету", – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Києві транспортники загрожують підняти тарифи.

Раніше ми писали, що в КМДА пояснили , Як проходить процедура встановлення тарифу на перевезення в громадському комунальному транспорті, за підвищення якого виступають перевізники під стінами КМДА.