Суд зобов'язав визнати готовим до експлуатації "будинок-монстр" на Подолі: в КМДА проти

Міська влада продовжує відстоювати позицію киян щодо будинку-монстра на Подолі. Фото: колаж "Сьогодні"

Столична влада всупереч рішенню Касаційного адміністративного суду вважає неможливим введення в експлуатацію скандального 12-поверхового будинку на Подолі, розташованого на вулиці Нижній Вал, 27-29.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За словами заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка, міська влада продовжує відстоювати позицію киян у судових спорах щодо "будинку-монстра".

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"На жаль, Київська міська рада не була залучена до судового процесу стосовно зобов’язання Державної архітектурно-будівельної інспекції України видати сертифікат готовності до експлуатації "будинку-монстру" у Подільському районі столиці. Проте для його введення в експлуатацію відсутній базовий компонент: станом на сьогодні забудовник не має у власності чи користуванні земельної ділянки. Відтак, видача сертифікату готовності до експлуатації може кваліфікуватись як перевищення службових повноважень тими особами, які здійснять це, що є кримінальним правопорушенням. Наша позиція незмінна – поверховість цього одоробла має бути приведена до первинних показників", – підкреслив Володимир Бондаренко.

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Нагадаємо, раніше Апеляційний суд не дозволив забудовнику узаконити права власності на окремі квартири в будинку на вулиці Нижній Вал, 27-29.

Також ми писали, що Господарський суд Києва завершив розгляд справи про знесення надбудови будівлі. він зобов'язав відповідача за свій рахунок знести самочинно збудовані поверхи.