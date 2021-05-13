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"Такого не було навіть за часів Януковича!": Кличко звинуватив Банкову, що "кошмарить" місцеву владу

13 травня, 12:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За останні два дні обшуки пройшли в багатьох комунальних підприємствах КМДА, мер вважає це тиском

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що серія обшуків на столичних комунальних підприємствах і вдома у їх керівників є тиском на місцеву владу.

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Про це йдеться на сайті КМДА.

"Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича! - вважає Кличко.

За його словами, обшуки пов'язані з тим, що Київ наразі вивчає питання про введення виконкомів, коли управління містом не залежить від Банкової. Кличко вважає, що такі дії стосовно міської влади не залишаться без уваги міжнародних партнерів.

"А тим, хто хоче мене, так би мовити, "потренувати", скажу: я тренувався, ще коли ви в школу ходили. Тому перебуваю у відмінній формі!" - каже глава Києва.

Що сталося?

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За останні два дні обшуки пройшли на таких підприємствах:

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  • "Київзеленбуд";
  • КП "Спецжитлофонд";
  • "Київавтодор";
  • "Київський інститут земельних відносин";
  • "Київміськсвітло".

А також – в департаментах земельних ресурсів і соціальної політики, вдома у головного архітектора Києва і голови виконкому партії "УДАР".

Результати обшуків у Департаменті соцполітики КМДА:

  • семеро осіб підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн;
  • протягом 2017-2019 років службові особи Департаменту соцполітики КМДА, вступивши в змову з посадовими особами підприємства, уклали низку договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами – більше ніж 106%.
  • правоохоронці провели низку обшуків в службових приміщеннях і за місцем проживання посадових осіб Департаменту КМДА.
  • наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, 11 травня обшуки проводили в службових і в офісних приміщеннях підрядних підприємств "Київзеленбуду".

Також ми писали, як правоохоронці прийшли з обшуками на ВДНГ.

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