Скільки ще людей мають захворіти, скільки померти? Кличко закликав закрити на локдаун усю Україну

Мер Києва Віталій Кличко закликав уряд ввести локдаун по всій країні в зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням коронавірусної хвороби.

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Про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, Україна сьогодні – в трійці європейських країн за кількістю хворих на добу і кількістю смертей від COVID-19.

"Така страшна динаміка розповзання вірусу… Скільки ще людей повинні захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні?! Інакше, ще й в умовах відсутності масового вакцинування, країну чекає катастрофа. Тому я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну! Справжнього. З обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням суворих правил", – зазначив Віталій Кличко.

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Мер також зазначив, що тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 осіб. У Києві померли 392 хворих.

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Зазначимо, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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