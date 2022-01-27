У Кличка "відберуть" трьох голів РДА. Мер жорстко відповів Кабміну

24 січня Кабмін змінив порядок призначення глав райдержадміністрацій у Києві

Віталій Кличко відреагував на рішення Кабміну щодо звільнення голів районів Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет Міністрів погодив звільнення трьох глав районних державних адміністрацій у Києві. З юридичного погляду – чиновники порушили закон, перевищивши свої повноваження.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко в Facebook.

Реклама

Кабмін придушує місцеве самоврядування?

За словами Кличка, місцеве самоврядування – це не втілення політичних забаганок центральної влади. Тому не слід нехтувати Конституцією та законами.

"Сподіваюся, президенту є кому порадити, що не варто приймати пропозицію уряду. Тому що вже суд даватиме правову оцінку порушенню закону. З політичного погляду скажу одне: таким "рішенням" чиновники приєдналися до кампанії з придушення місцевого самоврядування в Україні та спроби побудувати жорстку вертикаль влади. Недемократичну та неконституційну!" – написав Кличко.

Він запевнив киян, що не здасть інтереси суспільства та захищатиме право жителів столиці на самоврядування у своєму місті.

Реклама

"Хаосу в управлінні Києвом, який зараз намагаються створити, ми не допустимо!" – написав мер столиці.

Звільнення через політичну приналежність?

"Дехто каже, що я, нібито, звільню всіх представників провладної партії з посад у КМДА. Тому зазначу, що оцінюю та звільняю людей за результатами їхньої роботи, а не за політичною належністю. Як це відбувається у всіх демократичних країнах. Такими принципами має керуватися й центральна влада" , – написав Кличко.

Він зазначив, щоб управління – і місцеве, і державне – було в Україні професійним та ефективним, а не політично лояльним.

Реклама

"Не треба керуватися принципом "якщо ти не прислуга, значить – ворог". Не треба зневажати місцеве самоврядування і тиснути і знищувати його! Ворог сьогодні у нас – один і спільний. І він тільки й чекає, щоб скористатися ситуацією внутрішнього розбрату та розбірок" , – додав мер Києва.

Нагадаємо, що 24 січня Кабмін змінив порядок призначення глав райдержадміністрацій у Києві – тепер їхні кандидатури пропонуватиме не голова КМДА, а прем’єр-міністр.

Кабмін погодив звільнення голів райадміністрацій

Кабмін на черговому засіданні 26 січня 2022 року погодив звільнення трьох голів київських РДА:

Ярослава Лагути – з посади голови Дарницької РДА;

Ігоря Щербака – з посади голови Дніпровської РДА;

Олега Гаряги – з посади голови Шевченківської РДА.

Раніше ми писали: