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"Вчив мене управляти столицею": Кличко про смерть ексмера Києва Олександра Омельченка

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
25 листопада, 16:28
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Кличко висловив співчуття рідним та близьким колишнього очільника столиці
За словами Кличко, його попередник розповідав йому про нюанси управління столицею.
За словами Кличко, його попередник розповідав йому про нюанси управління столицею. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на смерть колишнього очільника столиці Олександра Омельченка. Він згадав його як "енергійного" та "мудрого" управлінця.

Про це Кличко написав в своєму Telegram.

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Мер Києва розповів, що Омельченко любив Київ та був одним із тих, хто "творив його сучасну історію".

"Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради. Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Ми були знайомі багато років... Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею", – повідомив Кличко.

Він також висловив співчуття родині та близьким Омельченка.

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Смерть Омельченка

Увечері 25 листопада стало відомо, що колишній мер Києва Олександр Омельченко помер через ускладнення після захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомила Київська державна міська адміністрація у Telegram.

"Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради", – йдеться у повідомленні.

18 листопада повідомлялося, що Омельченко перебуває у важкому стані через коронавірус.

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Що відомо про Омельченка?

  • Народився у селі Зозив Липовецького району Вінницької області.
  • 1959 року закінчив Київський будівельний технікум. 1974-го – Київський інженерно-будівельний інститут, 1978-го – Київський інститут народного господарства. Кандидат технічних наук.
  • З серпня 1996 року – голова Київської міської державної адміністрації. З травня 1999 по квітень 2006 року – мер Києва та президент Асоціації міст України.
  • 2007-2012 рр. – народний депутат України VI скликання, пройшов до парламенту за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

Раніше ми писали:

  • 5 серпня стало відомо про смерть колишнього прем'єр-міністра України, першого голови Служби безпеки України (СБУ), міністра оборони України, секретаря РНБО Євгена Марчука.
  • У віці 77 років від ускладнень після коронавірусу помер видатний український спортсмен Анатолій Бондаренко.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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