Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Харків під обстрілом ❓ Деокупація Півдня 🎆 "Бавовна" в Росії 📺
СЬОГОДНІ Новини Києва Влада Києва

Укргідрометцентр попередив про сильне погіршення погоди в Києві

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 липня, 15:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У столиці чергуватиме спецтехніка "Київавтодору"
У КМДА пояснили, що треба робити під час грози.
У КМДА пояснили, що треба робити під час грози. / Фото: Інформатор, pixabay.com

В Укргідрометцентрі заявили, що сьогодні, 11 липня, в найближчу годину та до кінця доби в Києві очікується гроза. Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".

Про це повідомила в Telegram КМДА,

Реклама

Гроза в Києві

Як зазначається, комунальна корпорація має 91 одиницю спецтехніки та спецзасобів для ремонту й очищення системи зливової каналізації. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, помпові станції.

"Фахівці нагадують, що під час грози потрібно зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними авто", – йдеться в повідомленні.

У КМДА повідомили, що під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка "Київавтодору". У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів громадяни можуть звертайтися до диспетчерської: 044-284-74-19.

Водночас при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо потрібно негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Реклама

Раніше Укргідрометцентр попередив українців про підступну зміну погоди по всій країні – грози очікуються у всіх регіонах країни. Також сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 11 липня
1
Особовий склад 37400
Особовий склад
2
Танки 1645
Танки
3
ББМ 3828
ББМ
4
Артилерія 838
Артилерія
5
Засоби ППО 109
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 188
Гелікоптери
9
БПЛА 674
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2696
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Влучний ракетник… Дмитро Васильєв - підполковник-артилерист, командир дивізіону 19-ї окремої ракетної бригади «Свята Варвара». З перших днів російського вторгнення брав участь в боях. Його дивізіон став одним з найефективніших ракетних підрозділів ЗСУ під час війни. Потрапив під ворожий обстріл у Запорізькій області, помер від отриманих поранень. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Андрій Зотов - старший лейтенант ЗСУ, командир роти 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового походу. У мирному житті - морський біолог антарктичної станції Академіка Вернадського. Дізнавшись про вторгнення РФ, повернувся до України, щоб захищати рідну землю…
Історія героя-полярника
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20471.55

Bitcoin Cash (BCH)

104.2

Binance Coin (BNB)

231.84

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum Classic (ETC)

14.83

Litecoin (LTC)

50.93

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

29.7

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти