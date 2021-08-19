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У боротьбі за пост глави КМДА Кличко може надовго застрягти в судах

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ
19 серпня, 06:48
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Сайт "Сегодня" розглянув варіанти судового розгляду навколо посади голови КМДА
Кличко может обратиться в суд, но процесс будет долгим / Коллаж "Сегодня"
Кличко может обратиться в суд, но процесс будет долгим / Коллаж "Сегодня"

На цьому тижні знову піднялася тема зміщення мера Віталія Кличка з посту глави Київської міської державної адміністрації. Сайт "Сегодня" від своїх джерел дізнався, хто може зайняти це місце. Однак експерти відзначають, що у градоначальника є шанс відстояти своє крісло в судах.

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Є протиріччя в законодавстві стосовно того, хто саме керує Києвом.

  1. У Києві є посада міського голови, тобто мера. Її займає Віталій Кличко. Ця посада виборна, тобто, президент не може нікого з неї зняти або призначити. Повноваження мера описані в законі "Про столицю України – місто-герой Київ".
  2. Однак є ще Конституція України, яка має перевагу над законами. З ст. 118 Конституції випливає, що в Києві повинен існувати такий орган, як Київська міська державна адміністрація. Її голову призначає президент за поданням Кабінету міністрів.

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Одночасно в Конституції є застереження, що порядок місцевого самоврядування в Києві повинен бути визначений відповідними законами (ст. 133). А наведений вище закон – якраз такий собі, "відповідний". Тільки ось виходить, що Конституції він суперечить.

2003 року Конституційний Суд України підтримав подання про те, що обраний киянами міський голова стає і головою КМДА (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Києві від 25 грудня 2003 року).

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Однак відтоді до закону неодноразово вносилися зміни. Тому в суді можна довести, що справа КСУ 2003 року втратила силу. І оскільки зараз робота КСУ заблокована, то заново визначати відповідність "столичного" закону Конституції, він зможе нескоро.

З іншого боку, суд (не Конституційний, який не працює – а будь-який інший) може визначати відповідність того чи іншого рішення саме законам України. Але не може визначати відповідність або невідповідність Конституції – це прерогатива КСУ. Відповідно, у Кличка в судах з'являється перевага, оскільки закон про Київ цілком однозначно трактує ситуацію – на користь Кличка.

Як це було раніше

Свого часу Рада внесла зміни до згаданого закону і відсторонила мера Києва Леоніда Черновецького з посади голови КМДА. Новим головою став Олександр Попов, якого ніхто не обирав – його призначив Віктор Янукович. Проте управління столицею фактично перейшло в його руки.

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Але все лише тому, що Черновецький не боровся за своє крісло. Він затих, а потім і зовсім виїхав з Києва.

Якщо Кличко почне судитися, то в розглядах можна загрузнути надовго.

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