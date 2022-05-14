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У Києві арка Дружби народів отримала нову назву

Павло Заяць Павло Заяць
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14 травня, 15:35
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Також у столиці планують прибрати з вулиць понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків
Віталій Кличко розповів про перейменування арки Дружби народів
Віталій Кличко розповів про перейменування арки Дружби народів / Фото: Колаж: Сьогодні

Київрада 14 травня ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Відтепер вона матиме назву – Арка Свободи українського народу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

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За його словами, також депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель столиці, й передати до музею тоталітаризму.

"Що стосується перейменувань, це – резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, Інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань. Сьогодні є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов'язані з Росією. Але, нові назви мають жити десятки, а то й сотні років.Тому процес найменувань має бути швидким, проте обгрунтованим", – наголосив мер.

Як розповів Кличко, рейтингове голосування щодо перейменувать столичних об'єктів Київрада подовжила до 19 червня. Відбуватиметься голосування в мобільному додатку "Київ цифровий".

У Києві демонтували символ "дружби" з РФ

26 квітня в Києві демонтували бронзову скульптуру двох робітників "на відзначення возз'єднання України з Росією". Скульптурна композиція, яку встановили у 1982 році, була частиною арки Дружби народів.

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Прямо під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.

Скульптурну композицію з червоного граніту, що знаходиться поруч з робітниками, також планують розібрати. Арку ж підсвітять кольорами українського прапора.

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