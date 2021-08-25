За допомогою камер відеоспостереження вдалося впізнати двох 12-річних зловмисників

На вулиці Радужній підлітки підпалили прапор України. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві двоє підлітків підпалили прапор України. Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури".

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Зазначається, що інцидент стався на вулиці Райдужній біля будинку 59-Б. Місцева мешканка викликала наряд патрульної поліції, показала їм обгорілий прапор і повідомила прикмети зловмисників.

"За камерам відеоспостереження вдалося впізнати двох 12-річних хлопців, які це зробили", – йдеться в повідомленні.

За публічну наругу над Державним прапором України вандалам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або арешт на строк до 6 місяців. Однак за дане правопорушення відповідальність, ймовірно, зазнають батьки підлітків, так як, згідно з Кримінальним кодексом України, залучити громадян до покарання за кримінальний злочин можна лише після того, як їм виповниться 14 років.

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Раніше в Одесі зловмисники підпалили прапор в честь загиблих патріотів.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Чернігівській області школярки станцювали тверк біля пам'ятника загиблим на Донбасі. Поліцейські склали на двох 16-річних підлітків адмінпротоколи.