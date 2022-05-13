У Києві змінять час комендантської години та роботи транспорту

Тепер комендантська година починатиметься о 23:00 і закінчуватиметься о 5:00 ранку.

У Києві змінили час комендантської години / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві наприкінці тижня скоротять комендантську годину, а метро та наземний транспорт працюватимуть довше. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

З 15 травня комендантська година у Києві триватиме з 23:00 до 05:00, а з 16 травня транспорт у Києві працюватиме довше.

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Як працюватиме транспорт

метро – з 06:00 до 22:00;

наземний транспорт – з 06:00 до 23:00.

Ситуація з транспортом у Києві

У Києві відновлять обов'язкове оплату проїзду у громадському транспорті . Вона буде такою самою, як і до початку війни. Це рішення допоможе наповнювати міський бюджет столиці.

У столиці визначили нові назви для 5 станцій метро . Добір пропозицій проводився до 1 травня. Загалом у голосуванні взяли участь 170 646 користувачів.

Влада столиці України визначилася, коли приблизно жителі Києва можуть повертатися додому . Їм було рекомендовано евакуюватись у перші дні нападу Росії на Україну.

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Повертатися до Києва ще рано

Мер Києва повідомив, що мешканцям столиці не можуть гарантувати безпеку . Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, адже столиця України досі залишається головною метою РФ і атака може статися будь-якої миті. Влада міста просить киян бути обережними.