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У Києві маршрутки відновлюють перевезення пасажирів – список

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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7 квітня, 10:19
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Київ поступово оживає, транспорт, магазини та різні служби частково відновлюють роботу
У Києві маршрутники частково вийшли на рейси
У Києві маршрутники частково вийшли на рейси / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві приватні перевізники вирішили відновити роботу на 11 маршрутах. Про це повідомляє прес-служба КМДА у Telegram-каналі.

Відновили роботу маршрути №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.

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Також повідомляється, що за необхідності кількість рухомого складу збільшуватиметься як на таких маршрутах, так і на загальноміських маршрутах великої протяжності.

Ситуація у Києві

  • 15 березня Верховна Рада ухвалила Закон про затвердження Указу Президента України №133/2022 від 14.03.2022 "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні". Указом передбачено продовження терміну дії військового стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
  • У столиці з 21:00 до 6:00 діє комендантська година. У цей час не можна виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). Кияни можуть вийти на вулицю, лише щоб пройти в укриття за сигналом тривоги.
  • З 4 квітня у Києві знову працює швидкісний трамвай на Борщагівці. Швидкісний трамвай №3 відновив роботу від станції "Ромена Роллана" до станції "Старовокзальна". Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути №№ 2, 8, 22, 29, 33А.
  • З 4 квітня метрополітен відновив рух через Південний міст.
  • Рух по "зеленої" лінії організовано від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір". Також працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".
  • "Червона лінія функціонує від станції Шулявська до станції Театральна. "Синя" лінія – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
  • Без зупинки поїзди пройдуть повз станцію: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та "Кловська".

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