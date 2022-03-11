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У Києві на блокпосту застрелили колишнього сбушника (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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11 березня, 11:47
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Авто Дмитра Дем'яненка не зупинилося на блокпосту, після чого бійці полку "Миротворець" відкрили вогонь
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Осокорках увечері 10 березня був вбитий на блокпосту колишній заступник начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Дмитро Дем'яненко.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, застрелили Дем'яненка бійці полку поліції особливого призначення "Миротворець".

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Журналіст Володимир Бойко у своєму телеграм-каналі "Записки пасквілянта" повідомив деталі.

За його даними, близько 18.00 автомобіль "Тойота" з поліцейськими номерами, в якому був Дем'яненко, не зупинився на одному з блокпостів. Після примусової зупинки автомобіля водій першим відкрив вогонь на ураження.

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Як поводитися на блокпостах: інструкція

Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз'яснила, як необхідно поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану:

  • Зменшити швидкість автомобіля
  • Завчасно підготувати документи для перевірки
  • Вимкнути фари, а також увімкнути аварійне світло
  • Не вести відеозйомку
  • Не виходити з автомобіля без дозволу
  • Чітко відповідати на запитання
  • Бути готовими, якщо буде вимога щодо огляду багажника та салону авто
  • Не заходити за спину військовим під час огляду багажника та салону автомобіля
  • Після огляду та дозволу продовжити рух
  • Не набирати різко швидкість

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