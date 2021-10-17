У Києві знайшли мертвим дипломата – що відомо

Прес-служба поліції повідомила, що за фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок"

У Києві на дачі знайшли мертвим дипломата / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 16 жовтня виявили мертвим 60-річного дипломата. Ім'я загиблого дипломата правоохоронці не розголошують. Тіло чоловіка виявили на дачі на Осокорках.

Сайт "Сьогодні" дізнався, що відомо про смерть дипломата.

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Хто виявив тіло

До чергової частини столичного главку зателефонувала жінка і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій виявила тіло чоловіка без ознак життя. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції, криміналістична лабораторія та оперативні співробітники.

Тіло чоловіка виявила домробітниця. Вона якраз прийшла прибирати будинок.

Як розповів начальник Дарницького управління поліції Олександр П’ятниківський, правоохоронці опитали сусідів та робітницю яка допомагала чоловіку по дому.

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"Сьогодні зранку приходить сусідка моя з крайнього домика і каже: "Трохимич, ти знаєш що? Убили", – розповів сусід .

Він додав, що ніякого шуму вночі ніхто не чув.

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Про кого йде мова

Сусід Василь Гордієнко сказав, що загиблий був не надто товариський і напередодні сусіди його не бачили.

"Я погано сплю. Десь об 11-й прокинувся – нічого, о 3-й ночі прокинувся – і нічого не чув. Я з ним не зустрічався, в обличчя його не знаю. Я знав батька добре, він дипломат був. З сином я не знайомий, він був також десь дипломатом, у балтійській десь державі", – розповідає сусід.

У Міністерстві закордонних справ не говорять імені загиблого дипломата. Відповіді на це питання уникають і в поліції. Правоохоронці лише уточнюють, що йому було 60 років.

Як настала смерть

"Ми попередньо з'ясували, що чоловік впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім він підвівся та попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила хатня робітниця. Згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми", - розповіла Анна Зубрєва з поліції Києва.

ЗМІ не виключають вбивство

ТСН пише, що в мережі поширювалися чутки про можливу насильницьку смерть дипломата.

У той же час вказується, що ні в поліції, ні в МЗС інформацію про вбивство не коментують.

Також правоохоронці і дипломати не мають наміру називати імені померлого.

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