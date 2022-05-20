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У Києві про кораблі та тракторні війська розкажуть мовою квітів (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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20 травня, 15:43
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У столиці з'явилися дві патріотичні клумби, що піднімають бойовий дух киян
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Тракторні війська та марка з російським кораблем. Якими клумбами оздоблюють Київ. Київські комунальники продовжують дивувати городян патріотичними клумбами, які з'являються у різних районах столиці. Сьогодні біля станції метро "Лівобережна" відкрили клумбу у вигляді точної копії легендарної марки "російський військовий корабель, йди на*уй".

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Тиждень висаджували квіти

Співробітники комунального підприємства за утриманням зелених насаджень Дніпровського району працювали над створенням копії марки з 4 травня. Вийшла дуже точна робота, якщо брати до уваги те, що марка створена виключно із кольорів різних відтінків.

"Для створення клумби знадобилося 15300 кольорів. Використовувалися альтернатери, агератум, седум, колеус. Над створенням клумби працювали шість наших співробітників. Тільки сім днів зайняла висадка квітів", – розповів сайту "Сегодня" директор комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Євген Ковшун.

Найкраще клумбу можна розглянути з вагона метро.

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Увічнили "тракторні війська"

Ще одну незвичайну клумбу городяни помітили у районі станції метро Політехнічний інститут, що на вулиці Богдана Гаврилишина.

Тут співробітники "Київзеленбуду" створюють клумбу, присвячену "тракторним військам".

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З трави фахівці КП СЗН Шевченківського району змайстрували танк із опущеним дулом, а його буксирує невеликий трактор із прапором України. Причіп трактора засаджений кольорами жовтого кольору та розфарбований у кольори національного прапора.

Клумба багатьом перехожим піднімає настрій і досить масштабно. Багато хто робить фото на тлі танка та трактора.

У "Київзеленбуді" кажуть, що роботу над клумбою з танком та трактором ще не закінчено, ще висаджено не всі квіти.

"Робота над клумбою у Шевченківському районі поки що не закінчена. У планах наших співробітників створювати нові патріотичні клумби. І вони будуть з'являтися у різних районах столиці", – пояснили сайту "Сегодня" КО "Київзеленбуд".

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Особовий склад 28700
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 168
Гелікоптери
4
Танки 1263
Танки
5
ББМ 3090
ББМ
6
Артилерія 596
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Герої не вмирають!

Пілот-віртуоз… Полковник Олександр Григор’єв – військовий льотчик 16 окремої бригади армійської авіації «Броди», учасник АТО/ООС, входив до складу миротворчого контингенту. Один із небагатьох вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго. Загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 під час виконання бойового завдання на Київщині. Герой України. Посмертно.

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Нескорені
Десантник Дмитро Тодоров - старший лейтенант ЗСУ, командир роти. Разом з побратимами зупинив колону ворожої техніки, особисто знищив танк. На початку травня в щоденному відеозверненні президент Зеленський повідомив про присвоєння Тодорову звання Героя України за сміливість і надзвичайну ефективність у боях проти окупантів у Донецькій області.
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