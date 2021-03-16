У Києві триває війна за Гостинний двір

Міністерство культури і інформаційної політики планує визнати пам'ятником національного значення Гостинний двір, який сьогодні перебуває у державній власності і в аварійному стані.

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Про це повідомив глава відомства Олександр Ткаченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Наміри Мінкульту стосовно Гостиного двору

"Ми розуміємо, що об'єкт непростий з точки зору реставрації. Щодо того, яким він буде – без обговорення з громадськістю ми не будемо приймати рішення, але однозначно це буде культурно-мистецький простір. Зараз потрібна концепція, проведення конкурсу, як повинна відбуватися реставрація", – повідомив Ткаченко.

При цьому він зазначив, що ідея розміщення в Гостиному дворі музею сучасного мистецтва поки відхилена.

За словами міністра, в якості локацій для майбутнього Музею сучасного мистецтва в Мінкульті розглядають кілька варіантів, серед них "Український Дім" і "Мистецький арсенал". Можливий варіант і будівництва під ці цілі нової будівлі.

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Що кажуть в КМДА

Департамент охорони культурної спадщини КМДА звернувся до Окружного адміністративного суду з позовом.

"Фонд державного майна України продовжує ігнорувати припис щодо Гостинного двору. Досі не укладено охоронний договір та не надано науково-проєктну документацію на проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлювальних робіт на об’єкті", – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

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За його словами, пам'ятник вже довгі роки є предметом різних судових справ, однак ніяких зрушень так і не відбулося – "очевидно, що хтось навмисно блокує рішення".

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У КМДА відзначають, що вони готові прийняти будівлю на баланс і привести його в належний стан – "а поки Гостинний двір руйнується, перебуваючи в державній власності, Міністерство культури продовжує блокувати передачу пам’ятки до комунальної власності".

Окружний адмінсуд відкрив справу

Судом відкрито провадження в адміністративній справі №640/5666/21. Незважаючи на те, що спочатку Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Фонд держмайна виконати вимоги припису, Фонд держмайна їх виконувати не поспішає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що легендарна будівля Гостиного двору знову в центрі уваги. І все через суперечку між КМДА та Міністерством культури, які не можуть поділити будівлю, що руйнується.

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Зараз Гостинний двір знаходиться на балансі Фонду держмайна України. Київська влада кілька років ведуть боротьбу за його повернення в комунальну власність, а в Мінкульті раптом заявили, що хочуть перетворити його в Музей сучасного мистецтва і взяти Гостинний двір на свій баланс.

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