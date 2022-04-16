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У Києві знову почало працювати посольство Італії

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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16 квітня, 15:16
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Після початку війни, яку в лютому розв'язала Росія, багато посольств вивезли своїх співробітників і перенесли диппредставництва у безпечніші міста
Італія повертає в Киев співробітників посольства
Італія повертає в Киев співробітників посольства / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство закордонних справ Італії відновило роботи посольства Італії в Україні. Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

"Італійський триколор повернувся до Києва, де посол Дзадзо та його команда знову відкрили посольство Італії. Італія підтримує українські інституції та підтверджує зобов'язання допомагати італійським громадянам, просувати діалог та підтримувати рішення для миру та припинення бойових дій", – йдеться у повідомленні МЗС.

Ситуація із дипломатами

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - старший сержант, командир артилерійського розрахунку, на рахунку якого вже біля двох сотень одиниць розбитої техніки ворога! Він один із кращих у своїй справі - артилерист-снайпер. Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю ворога на металобрухт!
Слава Україні!
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