У Києві знову почало працювати посольство Італії

Після початку війни, яку в лютому розв'язала Росія, багато посольств вивезли своїх співробітників і перенесли диппредставництва у безпечніші міста

Італія повертає в Киев співробітників посольства / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство закордонних справ Італії відновило роботи посольства Італії в Україні. Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

"Італійський триколор повернувся до Києва, де посол Дзадзо та його команда знову відкрили посольство Італії. Італія підтримує українські інституції та підтверджує зобов'язання допомагати італійським громадянам, просувати діалог та підтримувати рішення для миру та припинення бойових дій", – йдеться у повідомленні МЗС.

Italian tricolore is back to Kyiv where Amb. Zazo і його team reopened the Italian Embassy.

stands by Ukrainian institutions and reaffirms commitment to assist Italian nationals, promote dialogue і support solutions towards peace and the end of hostilities. - Farnesina (@ItalyMFA) April 15, 2022

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