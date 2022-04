У Києві знову почало працювати посольство Італії

Міністерство закордонних справ Італії відновило роботи посольства Італії в Україні. Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Italian tricolore is back to Kyiv where Amb. Zazo і його team reopened the Italian Embassy.

stands by Ukrainian institutions and reaffirms commitment to assist Italian nationals, promote dialogue і support solutions towards peace and the end of hostilities.