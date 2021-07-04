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У Києві у "слуги народу" забрала права, а нардепа відправили здавати тест на наркотики (фото)

4 липня 2021 14:03

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Брагар паралельно здав тест у приватній клініці – він не виявив заборонених речовин в крові

Брагар здав тест на наявність наркотиків в крові / Фото: колаж "Сьогодні"

Брагар здав тест на наявність наркотиків в крові / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 4 липня, в Києві патрульні зупинили нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагара – підозрюють, що він перебував за кермом автомобіля в стані наркотичного сп'яніння.

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Про це у своєму Facebook написав Олексій Павловський.

Правоохоронці зупинили Toyota Camry депутата, оскільки на авто не висвітлювався номерний знак. Під час спілкування правоохоронці запідозрили. що він неосудний.

У Брагара забрали посвідчення водія, а його відправили здавати тест на наявність алкоголю і наркотиків в крові. Результат буде готовий через 7 днів.

Фото: PavlovskyNews
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Фото: PavlovskyNews

Відзначимо, що народний депутат паралельно здав тест в приватній клініці, який не виявив заборонених речовин в крові.

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Фото: PavlovskyNews
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Фото: PavlovskyNews

Крім того, Брагар вже написав заяву на поліцейських і заявив, що патрульні вимагали у нього хабар з виключеною боді-камерою.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат України Ігор Васильківський покине партію "Слуга народу", якщо доведуть, що він дійсно їздив п'яним за кермом. Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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