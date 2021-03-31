У Києві вводять строгий локдаун: що заборонено

З понеділка столиця закриває всі школи і дитячі садки

Київ вводить більш строгі карантинні обмеження з 5 по 16 квітня.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

"Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами", – пише Кличко.

Що заборонено

З понеділка столиця закриває всі школи і дитячі сади.

Весь громадський транспорт – і наземний, і метро працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Керівники ж установ і підприємств повинні відправити співробітників на віддалену роботу. Або, кому можливо, надати відпустки.

Громадське харчування зможе працювати тільки навинос або доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

Продуктові ярмарки припиняють роботу з 1 квітня.

Відзначимо, що обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.

"Сподіваюся, це допоможе нам збити хвилю стрімкого поширення вірусу. І не допустити трагічних наслідків", – додав мер.

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Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися країною.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауну по всій країні.

Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

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