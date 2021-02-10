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У Києві закрили школи і дитсадки через негоду

10 лютого, 18:13

Віталій Семченко Віталій Семченко

Заняття скасовані з 11 по 12 лютого

Київська влада прийняла рішення закрити дитячі садки і школи через погіршення погодних умов.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Занять у столичних навчальних закладах не буде 11 і 12 лютого.

"Останніми днями техніка та комунальники працюють на межі можливостей, але негода не відступає і, на жаль, прогноз на найближчі дні – невтішний. Ми ухвалили оперативне рішення, що дасть змогу максимально розвантажити транспортні шляхи та мінімізувати паркування вздовж доріг, щоб дорожники могли без перешкод прибирати сніг", – сказано в повідомленні.

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В Департаменті освіти і науки відзначили, що всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Раніше ми писали, що через сильний снігопад у Києві на вулиці міста для евакуації застряглих вантажівок вивели бронетехніку.

Також ми писали, що на Україну насувається новий сніжний шторм, який принесе нам циклон Volker. У четвер знову сипатиме сніг, подекуди дощі, а температура коливатиметься від -9 до +14.

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