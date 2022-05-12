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У Києві закривали рух поїздів "червоною" гілкою через Дніпро: що сталося

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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12 травня, 14:48
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Сайт "Сьогодні розібрався, що сталося в метро і чому не їздили потяги, зараз рух уже відновлено
Сьогодні у метро стався збій
Сьогодні у метро стався збій / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві було закрито рух поїздів на червоній гілці через збій у системі. Про це розповів кореспондент сайту Сьогодні Олександр Марущак.

За його словами, на станції метро "Житомирська" зібралося чимало пасажирів, але як пояснили співробітники підземки – це цілком нормально для роботи метро.

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"У підземці кажуть, що рух поїздів на червоній гілці метро вже відновлено. Як пояснили нам на станції метро "Житомирська", поїзди курсують за звичайним графіком. Через що стався збій у роботі підземки на червоній гілці, наразі невідомо", – розповів він опублікував фото.

Наразі все обладнання вже перевірено, зупинка була з технічних причин та рух відновлено.

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"Все через країну русні", – сказав хлопець у переповненому вагоні.

Ситуація з транспортом у Києві

У Києві відновлять обов'язкове оплату проїзду у громадському транспорті . Вона буде такою самою, як і до початку війни. Це рішення допоможе наповнювати міський бюджет столиці.

У столиці визначили нові назви для 5 станцій метро . Добір пропозицій проводився до 1 травня. Загалом у голосуванні взяли участь 170 646 користувачів.

Влада столиці України визначилася, коли приблизно мешканці Києва можуть уже повертатися додому . Їм було рекомендовано евакуюватись у перші дні нападу Росії на Україну.

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