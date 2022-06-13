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У Києві заборонили каяки та купання в Дніпрі – у чому причина

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
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13 червня, 21:05
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Киян просять не відвідувати міські пляжі, а маломірним судам заборонено плавати Дніпром

У Києві – справжня літня спека. За мирного життя кияни в цей час вже окупували б столичні пляжі, насолоджуючись сонцем і водою, а також вирушали в захоплюючі прогулянки на каяках. Цього року все не так. Точніше, люди йдуть масово на пляжі, але їх наполегливо просять уникати відпочинку біля води.

Як у Києві відбувається купальний сезон в умовах війни, з'ясовував сайт "Сегодня".

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Просять не йти на пляжі

Незважаючи на загрозу ракетного обстрілу та вибухонебезпечних сюрпризів біля водойм, кияни все ж таки йдуть на міські пляжі. На деяких зонах відпочинку людей дуже багато. Хоча, як запевняють міські чиновники, громадяни ризикують своїм здоров'ям та навіть життям.

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У комунальному підприємстві "Плесо" кажуть, що проводити пляжний сезон в умовах війни дуже складно.

"Для нас головне – це безпека киян. Проводити повноцінний пляжний сезон за нинішніх умов дуже важко. Ми закликаємо громадян не поспішати на міські пляжі та не купатися. Краще з цим поки що почекати. Наші спеціалісти спільно зі співробітниками ДСНС проводять перевірку міських пляжів на наявність на них вибухонебезпечних предметів", – розповіли сайту "Сегодня" у комунальному підприємстві "Плесо".

Громадян закликають не нехтувати правилами безпеки.

"Перевірки продовжуються. Поки що вибухотехніки обстежили кілька пляжних локацій. На щастя, нічого небезпечного не знайшли, і ми сподіваємось, що не знайдуть. Але обстеження територій продовжується", – пояснюють комунальники.

Хто та що перевіряє?

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Зазвичай у Києві пляжний сезон проходив на 14 міських пляжах. На них була і є вся необхідна для безпечного та комфортного відпочинку інфраструктура.

"Насамперед проводиться обстеження вибухотехніками цих 14 локацій. Ми хочемо переконатись, що там абсолютно безпечно. Тому киянам слід набратися терпіння та дочекатися закінчення перевірок. Наразі важко сказати, коли саме перевірки закінчаться. За допомогою ми звернулися до ДСНС. Ми повністю залежимо від їх можливостей та завантаженості. На жаль, буває часто, що вибухотехніків викликають на більш важливі перевірки", – пояснюють у КП "Плесо".

Чергують рятувальники

Втім, незважаючи на ймовірну небезпеку, багато городян продовжують відвідувати пляжі. Їх навіть не лякає те, що на деяких місцях відпочинку стан води не відповідає нормам.

У КП "Плесо" кажуть, що з відпочиваючими проводять роз'яснювальну роботу. Попереджають про можливу небезпеку. Людям радять бути обережними і не заходити до лісової зони, яка межує з водоймами, там можуть бути встановлені розтяжки, наприклад, у Гідропарку.

"На пляжах із відпочиваючими працюють наші лайфгарди, вони з'явилися на всіх 14 наших локаціях. До речі, до них відпочиваючі можуть звертатися, якщо помітили підозрілий предмет у пляжній зоні. Усі наші рятувальники знають, як діяти у цьому випадку, вони пройшли спеціальний інструктаж. Поки що працюють по одному рятувальнику на локації", – додають у КП "Плесо".

Каяки під забороною

Через заборону переміщатися водою маломірним судам кияни залишилися і без прогулянок на каяках. В одному з центрів прокату нам розповіли, що сезон прогулянок поки що не зірвано, але такого розмаху спортивної розваги, який був до війни, однозначно не буде.

"Хотілося б, щоб місто виділило нам якусь акваторію, де вже безпечно і можна кататися. На жаль, поки що такого рішення немає. Є лише якесь нездорове бажання все тотально заборонити, щоби всі сиділи по хатах і боялися", – розповідає сайту "Сегодня" Михайло Петелицький, власник Каяк Каное Центру.

Як приклад він наводить те, що міська влада не зняла заборону виходити на воду в районі Києва на маломірних судах, зате дозволила продавати алкоголь у столиці вечорами. Тобто спортом займатися не можна, а пиячити можна.

Михайло каже, що він із колегами регулярно пише звернення до мерії. Намагається довести чиновникам, що заняття спортом на воді можна відновити, не створюючи при цьому шкоди для учасників та не порушуючи заходів безпеки, які запроваджує місто.

Що просять?

"У Києві дуже багато акваторій, де на берегах відпочивають сотні людей. І водночас, на воді біля цих берегів будь-яка діяльність заборонена. Я вважаю це нелогічним. Ми просимо у таких місцях, де відпочиває велика кількість людей, дозволити й деякі активності на воді", – каже Михайло Петелицький.

Власники прокату каяків запевняють, що чудово розуміють всі можливі ризики і готові дотримуватися всіх заходів безпеки.

"Ми просимо дозволити хоча б групові виходи на каяках, щоб робити все під супроводом інструкторів та їхнім контролем. Готові самі розробити всю процедуру: узгодити маршрут, бути на постійному зв'язку. На жаль, нас не хочуть слухати. Є лише тотальна заборона на все", – пояснює Михайло Петелицький.

Що кажуть у Київраді?

В Київраді обіцяють, що ситуація з дозволом для роботи станцій прокату каяків має незабаром вирішитися. Наразі чиновники з'ясовують – коли і ким була введена заборона.

"Станції прокату – це і бізнес, і спорт, і реабілітація. Тому якщо є об'єктивні причини заборони, потрібно чітко пояснити правила і відкрити Дніпро хоча б частково", – вважає депутат Київради Ксенія Семенова.

Вона обіцяє розібратися в ситуації, що виникла, і закликає учасників сфери прокату водного спорядження приєднатися до з'ясування всіх обставин заборони.

Раніше ми писали про надзвичайну подію на набережній Дніпра, де у воду потрапляла помаранчева жижа. Пізніше стало відомо, чим саме забруднювали Дніпро у районі мосту Метро.

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