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У "Київзеленбуд" знову прийшли з обшуками – подробиці

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
12 жовтня, 13:25
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Обшуки 12 жовтня в "Київзеленбуді" – мінімум четверті за цей рік. У КМДА розповіли деталі справи
У «Київзеленбуді» знову обшуки
У «Київзеленбуді» знову обшуки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 12 жовтня співробітники Подільської окружної прокуратури прийшли з повторним обшуком до приміщень "Київзеленбуду".

Про це повідомили в КМДА.

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З перевіркою прийшли через "об'єкт, стосовно якого вже були проведені обшуки і вилучено документацію". Кримінальне провадження стосовно відкрили ще в лютому 2019 року – за договорами, укладеними в 2018-му, і робіт, які проводили на початку 2019-го.

На сайті нагадали, що в травні цього року прокуратура прийшла у "Київзеленбуд" через відкрите кримінальне провадження про ухилення від податків під час капітальних ремонтів столичних парків та скверів.

Обшуки в департаментах КМДА

  • 8 жовтня прокуратура провела обшуки в управлінні освіти Святошинської РДА і в офісних приміщеннях підрядників через неякісну установку пожежної сигналізації у школах.
  • 18 серпня пройшли обшуки в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА), співробітники якого підозрюються в нецільовому використанні бюджетних коштів на більш ніж 1 млн грн.
  • 17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему крадіжки коштів при проведенні робіт з капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.
  • 17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі міста Києва.
  • 16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються у розкраданні 7 млн грн на придбання товарів і виконанні робіт з капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.

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