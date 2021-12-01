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Все-таки звільнили: екс-зам Кличко Густєлєв попрощався з колегами

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
1 грудня, 15:42
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Причиною звільнення стала службова записка Олександра Густєлєва, яку він надав градоначальнику
Заступник мера столиці відпрацював останній день
Заступник мера столиці відпрацював останній день / Фото: Колаж: Сьогодні

Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, якого мер столиці Віталій Кличко звільнив 5 листопада, відпрацював сьогодні останній день

Про це він повідомив у своєму Facebook.

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"Шановні друзі і колеги! Кожний етап життя має свій старт і фініш…Сьогодні мій останній робочий день на посаді заступника голови КМДА", – написав Олександр Густєлєв.

Причина звільнення

Заступника голови КМДА Олександра Густєлєва звільнили через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу Про це повідомив раніше мер Києва Віталій. Telegram.

"Без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об'єкті. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст наприкінці року поїде. Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат", – написав тоді Кличко.

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Службова записка

Як стало відомо сайту "Сьогодні" від найближчого оточення мера, причиною звільнення послужила службова записка Олександра Густєлєва, яку він надав градоначальнику.

У документі йшлося про стан будівництв Подільського мосту та Великої окружної дороги на ділянці від проспекту Рокосовського до вулиці Богатирської. А точніше – про затягування будівництва цих об'єктів із боку генпідрядника.

Нагадаємо, на посаду заступника голови КМДА Олександра Густєлєва було призначено 24 лютого 2020 року. Він займався роботою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. До цього Густєлєв очолював комунальну корпорацію "Київавтодор" із квітня 2015 року.

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