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ЗСУ заходять до Києва! У МВС просять не знімати техніку

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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25 лютого, 14:32
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У місті всі готуються захищатись від російських окупантів, в МВД закликають допомогти українській армії
Військові готуються до оборони
Військові готуються до оборони / Фото: Колаж: Сьогодні

До Києва входять Збройні сили України, щоб стримувати оборону міста. Не знімайте військову техніку.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко у Facebook.

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"Зараз до міста Київ заходить українська військова техніка для того, щоб стримувати оборону. Звертаюся до всіх киян, до всіх тих, хто зараз знаходиться в Києві, будь ласка, не знімайте цю техніку, не знімайте пересування нашої техніки. Це потрібно для того, щоб ми зберегли наше місто", – сказав Денисенко.

Також він розповів, яким чином українці можуть допогти нашій армії.

"Міністерство внутрішніх справ розробило чат-бот в Telegram, на який ви можете зайти і сфотографувати підозрілі мітки, які можуть бути мітками для російської армії. Ви всі знаєте, що зараз росіяни ставлять мітки по будівлях, по різних дорогах України для того, щоб спростити життя російській армії. Тому створений чат-бот. Прямо з нього можна фотографувати ці мітки і надсилати прямо в ньому, тому просимо всіх, у кого є можливість, завантажте цей чат-бот і допоможіть армії перемогти", – сказав Денисенко.

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Удар по Києву

Вранці 25 лютого російські найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. У результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані. Швидкі везуть людей до лікарень.

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