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Зеленський поїхав на Донбас через загострення на фронті – Єрмак

13 лютого, 00:04

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Зеленський кілька разів на місяць відвідує позиції на Донбасі

Поїздка президента України Володимира Зеленського на Донбас пов'язана із загостренням ситуації і провокаціями на фронті, які почастішали.

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Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ексклюзивному інтерв'ю Тіграну Мартиросяну на каналі "Україна".

За його словами, Зеленський кілька разів на місяць відвідує позиції на Донбасі.

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"Зараз поїздка пов'язана з частими загостреннями і останніми провокаціями. Тому на останній точці, яку ми відвідали, протягом декількох тижнів загинули троє наших бійців, наших героїв. Ми були на передовій, бачили безпосередньо, де це відбувалося. Вислухали обставини загибелі наших бійців і про те, які заходи вживаються, щоб убезпечити і бути готовим до можливих нових провокацій", – сказав Єрмак.

Сайт "Сьогодні" раніше повідомляв, що 11 лютого президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Разом з ним приїхали посли "Великої сімки". Там глава держави ознайомився з ситуацією на передовій і поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

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Донбас Володимир Зеленський Андрей Ермак
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