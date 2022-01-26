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Житло для РНБО збудують? Що відбувається на скандальній ділянці на Сирці – репортаж

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 19:00
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Журналісти "Сегодня" побували на ділянці, де хотіли розмістити житловий комплекс для РНБО – яка там ситуація
Що відбувається на ділянці, де хотіли збудувати житловий комплекс для РНБО
Що відбувається на ділянці, де хотіли збудувати житловий комплекс для РНБО / Фото: Колаж: Сьогодні

Ділянка поблизу станції метро Сирець, через якого першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру, наразі пустує. Поки що будівництва там немає.

Журналіст "Сегодня" побував на ділянці та перевірив, як ситуація.

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Нині на території немає будівельників. В автоклубі, який розташований поряд із цією територією, кілька місяців тому ситуація була іншою.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

"Я їхала якось уночі додому. Побачила, що робітники екстрено зносять паркан і переносять його у вантажівки. Усі прибрали за одну ніч, потім насипали землі. Подейкували про зведення будинку, але як його можна будувати прямо впритул до станції метро? Я живу на Щусєва трохи далі, і то, буває, вдома і все тремтить", – каже очевидиця.

Місцева мешканка уточнила, що раніше на цій території була споруда, яку облюбували безхатченки.

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Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

"Раніше на цій ділянці була споруда, в якій оселилися бомжі. Порятунку від них не було. Споруда знесли, посадили ялинки. Для мене, як для киянки, це, звісно, краще", – каже жінка.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Чому Поворознику вручили підозру?

26 січня представники столичної прокуратури вручили підозру Поворознику: чиновники не дозволили забудувати ділянку землі на Сирці під житловий комплекс для РНБО, а розбили на цій ділянці сквер, як і просили мешканці мікрорайону.

Землю на Сирці раніше було виділено для РНБО під будівництво житлового комплексу. Але впродовж 10 років ніхто цією землею не скористався. Територія перетворилася на стихійне звалище сміття. Тому у 2019 році земельну ділянку повернули в управління міста та облаштували сквер.

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