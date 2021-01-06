Зимовий локдаун у Києві: які обмеження діятимуть із 8 до 24 січня

У столиці заборонять роботу ТРЦ і закладів побутового обслуговування

Із 00:00 8 січня до 00:00 25 січня у Києві діятиме низка додаткових заборон, покликаних стримати поширення коронавірусної інфекції.

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Як повідомляє пресслужба КМДА, обмеження "карантину зимових канікул" стосуватимуться низки сфер.

Торгівля та громадське харчування

Із 8 до 24 січня заборонене відвідання ресторанів, кафе та барів. Але вони зможуть працювати навиніс і здійснювати адресну доставку замовлень.

Заборонена робота непродовольчих магазинів, непродовольчих ринків та ярмарків, але можлива адресна доставка замовлень.

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Зможуть працювати магазини, понад 60% площі яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин.

Дозволяється також торгівля пальним.

Заборонена робота торговельних центрів.

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Побутове обслуговування

Закладам побутового обслуговування населення заборонено приймати відвідувачів.

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Пошта, фінансові установи, заклади та підприємства, що надають фінансові послуги і здійснюють інкасацію та перевезення валютних цінностей, продовжать працювати.

Можна провадити медичну та ветеринарну практику.

Дозволена діяльність автозаправних комплексів (без зон харчування) та СТО.

Перукарні та салони краси зможуть працювати за попереднім записом.

Робота готелів дозволяється, але зони спільного харчування у них працюватимуть лише із 6:00 до 11:00.

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Культура, дозвілля, спорт

Заборонено всі масові (розважальні, спортивні, соціальні, рекламні та інші) заходи, а також приймання відвідувачів у закладах культури та інших закладах розважальної діяльності.

Заборонена діяльність культових споруд і молитовних приміщень, якщо не обмежена кількість відвідувачів до 1 особи на 5 кв. м. Забороняється проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не дотримана дистанція 1,5 м між присутніми.

Заборонене відвідання спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Дозволяється проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання санітарних і протиепідемічних заходів.

Новорічні локації

Новорічні локації у столиці припиняють свою роботу. Має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок тощо.

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Освіта

Забороняється відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.

Тобто в освітніх закладах Києва зимові канікули триватимуть до 10 січня. Після зимових канікул, із 11 січня, заклади освіти працюватимуть у дистанційному форматі.

У звичайному режимі продовжать роботу лише дитячі садочки.

Транспорт

Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – має здійснювати перевезення пасажирів виключно в межах кількості місць для сидіння.

Окрім того, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах та у вагонах поїздів.

Державні установи та структури

Державним установам та структурам у Києві рекомендують максимально перевести роботу у дистанційний режим.

Центри надання адмінпослуг

Центри надання адмінпослуг надаватимуть лише надзвичайно важливі послуги. Зокрема:

1) видачу готового паспорта громадянина України у формі ID-картки;

2) видачу паспорта громадянина України в разі вклеювання фотокартки;

3) повернення паспорта громадянина України (свідоцтва про народження, якщо подавався оригінал) у разі реєстрації місця проживання;

4) видачу готового дозволу на працевлаштування;

5) комплексну послугу при народженні дитини:

свідоцтво про народження дитини;

отримання соціальної допомоги;

реєстрація місця проживання дитини;

посвідчення багатодітної сім’ї;

6) дозвіл на працевлаштування іноземців;

7) інші адмінпослуги, у невідкладних випадках, які підтверджуються відповідними документами.

Київська влада нагадує про заборону перебувати в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я виступило проти скасування січневого локдауну.

А тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, що умови "зимового" карантину Кабмін може переглянути 7 січня.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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