20 гривень і 5 копійок. Новий тариф на проїзд в метро можуть оголосити наступного тижня

Як виявилося, реальний дохід від поїздки одного пасажира зараз становить 6 гривень 30 копійок

Проїзд в столичному транспорті подорожчає до кінця літа, про це сайту "Сьогодні" розповіли в КМДА. Там запевняють, що разова поїздка в метро точно не буде коштувати 20 гривень. Ми вирішили дізнатися, чому метрополітен все ж просить підняти вартість поїздки до 20 гривень і 5 копійок.

Звідки взялася цифра 20 гривень і 5 копійок?

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У метрополітені пояснюють, що собівартість однієї поїздки – 20,05 гривень – визначена фінансистами підприємства, які підготували фінансовий план метрополітену до кінця року.

Оскільки підприємство комунальне, то фінансові розрахунки стверджує міська влада. А саме, профільні департаменти. Вони перевіряють, аналізують і стверджують фінансовий план.

З чого складається собівартість проїзду в метро?

Собівартість проїзду в метрополітені складається з трьох основних параметрів:

• Розмір мінімальної зарплати (з огляду на всі зміни до кінця року).

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• Комунальні послуги – електрика, водопостачання, тепло (враховуючи індекси цін, вартість основних послуг і товарів до кінця року).

• Основні ремонти (щоб підприємство могло працювати в звичайному режимі).

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У підземці відзначають, що будівництво нових станцій ведеться за бюджетні кошти і в тариф за проїзд не входить. Собівартість складається виключно з експлуатаційних складових.

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Чому так дорого просять?

У підземці стверджують, що зараз реальний дохід від поїздки одного пасажира становить 6 гривень 30 копійок. І це при собівартості на цей рік – 20 гривень і 5 копійок. Разова поїздка коштує – 8 гривень. Багаторазова поїздка – 6,50 (це коли ви купуєте відразу 50 поїздок).

"Місто шукає компромісний варіант, щоб наше підприємство продовжувало працювати. Але і в той же час, місто не забуває про те, щоб цей тариф був підйомним для пасажирів – це наші комунальники, медики, вчителі, бібліотекарі. Озвучена нами собівартість проїзду в 20 гривень поки не затверджена офіційно, хоча ми подали реальні розрахунки ", – пояснює сайту" Сегодня "заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

За її словами, ця сума потрібна, щоб могли до кінця року виплачувати співробітникам метрополітену зарплати і забезпечити нормальну роботу підземки.

Працюють на межі

За словами Макогон, вони самі дуже чекають рішення з тарифного питання від КМДА і навіть перевели персонал на чотириденний робочий тиждень.

"Ми сподіваємося, що на наступному тижні, місто озвучить своє рішення з стосовно вартості проїзду в метро. З виплатою зарплат ми поки справляємося, але вже працюємо на межі. Адміністративний персонал метрополітену переведений на чотиритижневий робочий тиждень. Це непопулярне рішення, але ми пішли на такий крок, щоб своєчасно виплатити зарплату співробітникам", – зазначає Наталія Макогон.

А як в Європі?

У Київському метрополітені підтверджують, що в європейських столицях вартість разової поїздки в метро значно вище.

"В Європі все дорожче і зарплати вище. Тут складно порівнювати. Там інша система оплати проїзду і проїзних. Наскільки мені відомо, то там проїзду дешевше 2 євро просто немає. Звичайно, там існує система знижок за оптову покупку поїздок. А ось система штрафів за безквитковий проїзд дуже сувора, вони дуже великі. Подібні порушення вносяться в загальну базу і впливають на соціальний рейтинг людини. Після такого "заєць" матиме проблеми з отриманням кредиту, отриманням стипендії на навчання ... А у нас, на жаль, ситуація інша", – зазначає Наталія Макогон.

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Як можуть розвиватися події?

За словами транспортників, зараз місто розглядає різні моделі підвищення вартості проїзду.

Ось одна з них. Вартість проїзду в метро піднімуть з 8 до 12 гривень в кінці літа, а в кінці року буде ще одне підвищення тарифу на 3 гривні.

Таким чином проїзд подорожчає майже в два рази, до 15 гривень.

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Але буде не таким шокуючим для киян. Також чиновники обіцяють, що збережуть систему знижок, при покупці пасажиром 50 поїздок.

Офіційно цей варіант розвитку подій в метрополітені не коментують.

"У КМДА можливо вже є готове рішення, але нам вони поки його не озвучували і не передавали. Можливо, воно з'явиться на наступному тижні. Це нам дуже важливо – отримати конкретні цифри, які затвердить місто, щоб розуміти, де внести корективи і на основі цих показників працювати до кінця року", – повідомили в Київському метрополітені.

Змусять більше платити приїжджих?

Тарифне питання обговорюють і депутати Київради. Вони пропонують зробити великий тариф за проїзд в метро для приїжджих, яких в місті дуже багато.

А для киян, особливо тих, хто вже оформив "карту киянина", передбачити знижки на оплату проїзду. Втім, як це буде працювати – незрозуміло. "Картою киянина" і так користуються столичні пенсіонери і пільговики, а для того, щоб її отримали всі інші прописані в Києві, знадобиться чимало часу.

Вартість проїзду в метро можна і зовсім не піднімати, якщо держава буде виплачувати кошти за проїзд пільговиків.

"Ми наполягаємо на тому, що держава повинна повернути практику компенсації пільгового проїзду містах. Адже категорії пільговиків встановлює держава, а виплачують міста – це несправедливо. Саме відсутність компенсації стало останньою краплею в бюджетному розриві міських транспортних підприємств", – вважають в Київраді.

У метрополітені кажуть, що дотації вони отримують тільки з міського бюджету. Що ж стосується пільговиків, то кожен четвертий пасажир в метро – пільговик. 10 категорій пільговиків отримує компенсації від міста. А взагалі в Україні 21 категорія пільговиків, яким не компенсують право на безкоштовний проїзд.

Раніше ми повідомляли, що в Києві подорожчає проїзд в громадському транспорті та метро. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", зараз питання нових тарифів обговорюється з експертами та депутатами Київради.