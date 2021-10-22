60% міжобласних маршрутів уже закриті. Перевізники підуть з пікетом до Кабміну

За останні два дні обмежень пасажиропотік, порівняно з попередніми днями, знизився і становив 30%

В Україні водії незадоволені новими правилами перевезень / Фото: Колаж: Сьогодні

У Всеукраїнському об'єднанні перевізників обурені новими правилами, які вступили в силу з 21 жовтня. Там вважають, що перевірки документів про вакцинацію у маршрутках не дадуть результатів, а лише озолотять напівлегальних перевізників, які працюють на легковому транспорті.

Про це розповів сайту "Сьогодні" глава Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників Ігор Житинський.

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За словами Житинського, якщо пасажира не пустять в маршрутку без довідки про вакцинацію, то в той же BlaBlaCar він сяде без проблем і поїде куди захоче.

"Введені обмеження стосуються міжобласних і міжнародних перевізників. Ми вважаємо їх недоречними і марними. Наступної середи перевізники планують пікетувати будівлю Кабінету міністрів України, мітинг заплановано на 10:00. Такими поганими діями у вигляді перевірок влада просто видавлює пасажирів з легального транспорту", – сказав він.

Глава об'єднання додав, що за два дні обмежень пасажиропотік, порівняно з попередніми днями, знизився і склав 30%. А 60% міжобласних маршрутів припинили свої поїздки.

Які правила ввели з 21 жовтня

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири залізничного, авіаційного та автобусного транспорту міжобласного сполучення повинні мати один з таких документів:

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документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами двудозної;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, діючий 72 години.

Обмеження не стосуються столичних міських маршруток. У них не перевіряють документи про вакцинації та ПЛР-тести.