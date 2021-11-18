А що буде з пільговиками? Ми дізналися всі подробиці подорожчання проїзду в Києві

Одноразова поїздка обійдеться в 20 грн, при оптовій купівлі 50 поїздок – 15 грн, а власники "Картки киянина" платитимуть 12 грн

У КМДА розповіли всі подробиці щодо підвищення цін на проїзд / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві суттєво зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Нові тарифи планують встановити із 1 січня 2022 року.

Сайт "Сьогодні" поспілкувався на тему майбутнього подорожчання з Миколою Поворозником, першим заступником голови КМДА.

Реклама

У мерії впевнені, що платити за проїзд більше мають гості столиці та жителі інших регіонів.

Наразі Київ вирує від новини про підвищення ціни на проїзд у міському транспорті. Активісти вже готують протестні мітинги стосовно такого рішення, один із них запланований на 19 листопада під мерією.

Як оформити картку киянина

Поворозник сказав, що на сьогоднішній день він не бачить проблем стосовно оформлення "Картки киянина". Для цього достатньо часу.

Реклама

"Всі кияни, які активно користуються громадським транспортом, можуть спокійно її отримати. Для цього будуть відкриті додаткові пункти з видачі картки, включаючи і станції Київського метрополітену, там, де великий пасажиропотік. Також вони будуть відкриті в інших місцях по городу. Тому проблем бути не повинно" , – заявив перший заступник голови КМДА.

Хто користується "Карткою киянина"

На цей момент "Карткою киянина" користуються у місті не лише пільговики.

"Її давно видають усім охочим, але хтось нею користувався, а хтось ні. На даний момент у Києві видано понад 800 тисяч карток", – додав Поворозник.

Новина про проїзд "Карткою киянина" налякала столичних пенсіонерів. Багато хто думає, що тепер з них зніматимуть по 20 грн за проїзд.

"Усі пільгові категорії зберігаються. Нехай пенсіонери та інші пільговики не хвилюються, вартість проїзду за них виплачуватиметься зі столичного бюджету. Нові тарифи на проїзд пропонується встановити з 1 січня 2022 року. Громадські слухання триватимуть місяць. Приватні маршрутки не ризикнуть піднімати ціну", – розповів перший заступник голови КМДА.

Вартість проїзду обіцяють підняти у приватних маршрутках

"Я не впевнений, що приватні перевізники підуть на такий крок, враховуючи, що вони працюють і перевозять пасажирів за економічно обґрунтованими тарифами. Вони не можуть працювати собі на збиток, як це робить сьогодні Київський метрополітен та "Київпастранс". Ці компанії можуть отримувати дотації з міського бюджету, а приватні перевізники з інших джерел отримати дотації не можуть. І я дуже сумніваюся, що власник транспортної компанії, яка надає послуги з перевезення пасажирів, якось дотує перевезення пільгових пасажирів", – сказав Поворозник.

Він додав, що у всіх мають бути обґрунтовані тарифи. А структура витрат комунальних транспортних підприємств і приватних значно відрізняється.

Реклама

Мітинги проти подорожчання тарифів на проїзд

Поворозник розповів, що будь-яка цифра у розрізі подорожчання проїзду викликає у людей обурення, невдоволення та протестні настрої.

Ми не взяли їх зі стелі, ми готові пояснити, як вони були визначені. Тому ми готові до спілкування з активістами, готові розповідати та пояснювати на громадських слуханнях. Готові шукати компроміс. Для киян проїзд подорожчає на 4 грн", – сказав перший заступник голови КМДА.

Ціна поїздки

"Якщо ви киянин, скажіть мені, чому ви повинні доплачувати за харків'янина чи львів'янина, які приїхали до Києва, щоб тричі там скористатися послугами метро? Чому вони не можуть сплатити цю суму? Чому ви, як киянин, маєте доплачувати за інших? Ви зможете платити за проїзд 12 грн оформивши "Картку киянина". Цю вартість ми запропонували киянам. 12 грн – це абсолютно доступна ціна на сьогоднішній день. І якщо бути відвертим, то проїзд у транспорті для киян дорожчає лише на 4 гривні", – додав Поворозник.

Крім цього він сказав, що пільгових категорій це підвищення взагалі не стосується – за них заплатить міський бюджет.

У Києві виступили проти підвищення цін на проїзд

Голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер заявив, що перед рішенням про підвищення вартості проїзду у Києві мер столиці Віталій Кличко мав отримати позицію ГРС.

Подробиці

У відомстві заявили: якщо ГРС приходить до висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, або якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми – рішення не може бути прийняте.

У ГРС додали, що порушення вимог регуляторного законодавства може стати підставою для скасування рішення щодо підвищення тарифів на проїзд у судовому порядку.

Раніше ми писали: