"А де тут газон?" У Києві прославили чергового "героя парковки" (фото)

Водій Mercedes порушив відразу кілька пунктів ПДД, припаркувавши автомобіль на газоні та поряд із "зеброю"

У Києві помітили чергового "героя" паркування. / Фото: Колаж: Сьогодні

У ЖК Варшавський на Виноградарі у Києві виявили чергового "героя парковки". Елітний позашляховик припаркували просто на газоні перед багатоповерхівкою.

Фото опублікували у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

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"Національна українська рубрика "а де тут газон"???? Елітний ЖК Варшавський" , – підписано фото.

Також автор посту люто критикує власника Mercedes GLS, який вирішив розкатити газон "вздовж і впоперек".

Газон не можна розкатувати тільки якщо хоча б одну з умов виконується (список іронічний, – ред.):

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Огороджений, засіяний породистою травою, є паспорт

Паспорт газону роздруковано на білборді щонайменше 10 метрів прямо над газоном.

Газон охороняють автоматники, Нацдружини та ветерани АТО.

Є дорогий автоматичний полив та освітлення.

Мер щодня особисто перевіряє та поливає газон із лійки.

Трава висотою не менше 2 метрів і не менше 1000 рослин на квадратний метр.

Є дорожній знак 566.866 "ГАЗОН. БУДЬ НЕ ВБИЙ ЙОГО".

У Києві елітний Mercedes припаркував просто на газоні. Фото: dtp.kiev.ua

Де заборонено зупинку

Згідно з правилами дорожнього руху, автомобілів забороняється :

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на залізничних переїздах;

на трамвайних коліях (крім випадків, зумовлених пунктом 15.8 цих Правил);

на естакадах, мостах, шляхопроводах та під ними, а також у тунелях;

на пішохідних переходах та ближче 10 м від них з обох сторін, крім випадків переваги у русі;

на перехрестях і ближче 10 м від краю проїжджої частини, що перехрещується, за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для переваги в русі і зупинки проти бічного проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділова смуга;

у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділовою смугою або протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше 3 м;

ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає – ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

є)близько 10 м від зазначеного місця виконання дорожніх робіт та в зоні їх виконання, де це створить перешкоди працюючим технологічним транспортним засобам;

у місцях, де буде неможливий зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;

у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора чи дорожні знаки;

ближче 10 м від виїздів із прилеглих територій та безпосередньо на місці виїзду.

Де заборонено паркування

у місцях, де заборонено зупинку;

на тротуарах (крім місць, що позначені відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);

на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається не менше 2 м;

понад 50 м від залізничних переїздів;

поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів та опуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 м хоча б в одному напрямку руху;

у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, унеможливить рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;

ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;

на газонах.

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