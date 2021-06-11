Може впасти? Киян налякав стан опори Південного моста (відео)

В "Київавтодорі" пояснили, що бетон обсипався через старі деформаційні шви, незабаром їх замінять на нові

Фото: колаж "Сегодня"

У Києві з однієї з опор на естакаді Південного мосту обсипався бетон і видно арматуру. Користувачі соціальних мереж забили тривогу стосовно стану конструкції. З огляду на те, що мостом проїжджають щодня тисячі автомобілів, побоювання киян цілком логічні.

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У комунальній корпорації "Київавтодор" нас запевнили, що побоювання киян передчасні – опора не обвалилась, як і естакада.

"Стан цієї опори, як і всієї естакади контролюють співробітники КП "Київавтошляхміст". Ситуація виникала через старі деформаційні шви – частину з них вже замінили. Цього літа починається новий етап заміни деформаційних швів. В межах робіт відремонтують та посилять опори естакади", – повідомили сайту "Сьогодні" в "Київавтодорі".

Раніше ми повідомляли, що Київрада на пленарному засіданні затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт мосту Метро через Дніпро. На оновлення мосту витратять 60 млн євро.

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Нагадаємо, що в Мережі з'явилися фото мосту Метро, на яких видно, що під шляхопроводом почала обвалюватися нібито одна з несучих стін.

Також, 9 червня в Києві перекривали рух на мосту Метро – на мосту виявили підозрілий предмет. Його виявили перехожі біля мосту Метро на пішохідній зоні. Пізніше в поліції повідомили "Сьогодні", що підозрілим предметом виявився мобільний телефон з проводами і невелика коробка.