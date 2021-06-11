Русский
$ 27,11
32,99
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

Може впасти? Киян налякав стан опори Південного моста (відео)

11 червня 2021 15:47

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

В "Київавтодорі" пояснили, що бетон обсипався через старі деформаційні шви, незабаром їх замінять на нові

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У Києві з однієї з опор на естакаді Південного мосту обсипався бетон і видно арматуру. Користувачі соціальних мереж забили тривогу стосовно стану конструкції. З огляду на те, що мостом проїжджають щодня тисячі автомобілів, побоювання киян цілком логічні.

Реклама

У комунальній корпорації "Київавтодор" нас запевнили, що побоювання киян передчасні – опора не обвалилась, як і естакада.

"Стан цієї опори, як і всієї естакади контролюють співробітники КП "Київавтошляхміст". Ситуація виникала через старі деформаційні шви – частину з них вже замінили. Цього літа починається новий етап заміни деформаційних швів. В межах робіт відремонтують та посилять опори естакади", – повідомили сайту "Сьогодні" в "Київавтодорі".

Не пропусти!
Міс збірної Швейцарії: Сеферович дружину знайшов у Айнтрахті
Аміна - дружина Харіса Сеферовича

Раніше ми повідомляли, що Київрада на пленарному засіданні затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт мосту Метро через Дніпро. На оновлення мосту витратять 60 млн євро.

Реклама

Нагадаємо, що в Мережі з'явилися фото мосту Метро, на яких видно, що під шляхопроводом почала обвалюватися нібито одна з несучих стін.

Також, 9 червня в Києві перекривали рух на мосту Метро – на мосту виявили підозрілий предмет. Його виявили перехожі біля мосту Метро на пішохідній зоні. Пізніше в поліції повідомили "Сьогодні", що підозрілим предметом виявився мобільний телефон з проводами і невелика коробка.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Метро на Виноградар: коли чекати нових станцій
Метро на Виноградар: коли чекати нових станційТранспорт
Непомітні жителі: які бактерії живуть в київському метро (фото)
Непомітні жителі: які бактерії живуть в київському метро (фото)Інші новини
Не пристебнувся і вилетів із авто: в Києві сталася ДТП з постраждалими (відео)
Не пристебнувся і вилетів із авто: в Києві сталася ДТП з постраждалими (відео)Транспорт
Станцію Київського метрополітену на Виноградар обіцяють відкрити до кінця року
Станцію Київського метрополітену на Виноградар обіцяють відкрити до кінця рокуТранспорт
Під Києвом автомобіль збив лося, тварина сильно постраждала (фото)
Під Києвом автомобіль збив лося, тварина сильно постраждала (фото)Надзвичайні події
Київ накрила негода: у місті затопило вулиці (фото, відео)
Київ накрила негода: у місті затопило вулиці (фото, відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти