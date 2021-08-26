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Пекло на проспекті Бажана. Коли розсмокчеться затор біля Південного моста (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
26 серпня, 21:21
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В патрульній поліції не змогли пояснити, чому не обмежили в'їзд фур до столиці
Станом на 21:00 на проспекті Бажана все ще затор / Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на 21:00 на проспекті Бажана все ще затор / Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні жителі Києва спостерігали неймовірне скупчення фур на проспекті Бажана. Їх зібралося сотні у напрямку до Південному мосту. Незвичайний затор виник через ремонтні роботи на мосту, де ремонтники з самого ранку зайняли дві смуги руху, а для проїзду на правий берег залишалася всього одну смугу.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Роботи на Південному мосту стартували з 24 серпня і триватимуть до 1 жовтня з обмеженням проїзду транспорту.

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У КК "Київавтодор" зазначають, що від киян надходить багато скарг на стан старих деформаційних швів на Південному мосту, проїжджаючи їх водії пригальмовують.

"На мосту почнуть заміну деформаційних швів. На першому етапі основні роботи будуть проходити під проїжджою частиною. Щоб прискорити процес, будуть оновлювати відразу кілька швів. Паралельно будуть ремонтувати асфальтове покриття на мосту і замінять гідроізоляцію. Роботи будуть виконуватися в напрямку правого берега", – повідомляють в КМДА.

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Фото: facebook.com/DVisti
Фото: facebook.com/DVisti

В патрульній поліції Києва сайту "Сьогодні" не змогли відповісти, чому так багато фур зібралося на проспекті Бажана. Нагадаємо, що в спекотні дні їх в'їзд в столицю обмежували. Що заважало вчинити так і сьогодні, поки незрозуміло.

Примітно, що за станом на 21:00 на проспекті Бажана все ще затор – машин не поменшало.

Фото: скріншот
Фото: скріншот

Нагадаємо, що за останні роки місто відремонтував 69 штучних споруд з 172 наявних. На сьогодні 10 штучних споруд знаходяться в ремонті.

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Раніше ми повідомляли, що:

  • в Києві з однієї з опор на естакаді Південного мосту обсипався бетон і видно арматуру. Користувачі соціальних мереж забили тривогу з стосовно стану конструкції. З огляду на те, що мостом проїжджають щодня тисячі автомобілів, побоювання киян цілком логічні.
  • в Мережі з'явилися фото моста Метро, на яких видно, що під шляхопроводом почала обвалюватися нібито одна з несучих стін.
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