Асфальт, повертайся! Жителі столиці рахують вибоїни Києва – де найгірше проїхати після потепління

Де і як комунальні служби планують рятувати місто від ям на дорогах – карта ямкових ремонтів

У Києві нарешті встановилася тепла погода. Сніг зійшов з асфальту, а в деяких місцях разом з ним зникло і дорожнє покриття. Київські водії вже за звичкою запам'ятовують місця, де автомобіль може втратити колеса, і знижують швидкість, маневруючи по розбитих вулицях.

Оболонь – яма на ямі

Реклама

Читачі "Сьогодні" повідомляють, що найбільше дірок в асфальті на столичній Оболоні.

"Оболонські вулиці – це справжній атракціон для екстремального водіння. Взагалі, на Оболоні біда з асфальтом. Він випарувався в латках на дорогах і в дворових проїздах, куди його засунули минулої осені дбайливі руки комунальників. Тепер всі дружно скачемо по вибоїнах", – розповідає нам водій Андрій, житель Оболоні.

За кількістю вибоїн і дірок в асфальті на столичній Оболоні цей район явно в лідерах. В районі станції "Героїв Дніпра" вулиці виглядають, як після бомбардування. Особливо частина дороги, де на Вишгород від'їжджають маршрутки.

Не краще справи йдуть і в інших районах міста, де вулиці не знали ремонту по 20-30 років.

"Я ось пару разу потрапив колесом у яму на Дарницькому мосту. Пощастило, що на невеликій швидкості, а так би влетів в копієчку, змінюючи колеса. Хотів навіть поскаржитися в "Київавтодор". Але в дорожній службі підказали, що міст не добудований, на балансі у них не варто – тупик. Скаржитися просто нікому ", – ділиться з нами Святослав, житель Дарниці.

Вибоїни біля "Почайни"

Реклама

Ми пройшлися вулицями столиці, щоб своїми очима побачити, у що насправді перетворилися київські дороги.

Біля станції метро "Почайна" паркується багато маршруток. Водії привозять сюди пасажирів на кінцеву зупинку. Ям і тріщин на асфальті тут предостатньо.

"Усе ці ями і калюжі нам вже як рідні – знаємо кожну, акуратно об'їжджаємо. Їх минулої осені засипали асфальтом, а тепер він випарувався разом зі снігом. Так відбувається щороку, як на прийомі у поганого стоматолога. Дорога тут нерівна і вся в тріщинах. Капітальний ремонт на цій ділянці не завадив би", – ділиться з нами Олег, водій маршрутки.

Таких місць по місту повно. Погано виглядають деякі вулиці на Виноградарі (вул. Новомостицька), вул. Богатирська, на мосту на вул. Луговій – величезна яма в новому покритті, вона на смузі руху в бік Пріорки. У дуже поганому стані дороги в Бортничах, на Червоному Хуторі та в інших подібних віддалених районах. З кожним вдень ям все більше: асфальт після морозів лопнув, розкришився, а тепер автомобілі його розкочують день за днем.

Чи бачать ями в "Київавтодорі"

У комунальній корпорації говорять, що стежать за ситуацією на дорогах Києва. Там визнають, що після того, як зійшов сніг, ремонту потребують багато вулиць столиці.

"Так, ситуація непроста. Особливо на тих вулицях, де капітального ремонту не було десять і більше років. Ям після танення снігу предостатньо. Зараз над усуненням дефектів працюють всі дорожньо-експлуатаційні управління кожного з 10 районів столиці. Благо погода стабілізувалася, з кожним днем буде все тепліше. Дорожні служби вже почали проводити ямковий ремонт на проблемних ділянках столиці. Активні роботи стартують цього тижня", – розповіли сайту "Сьогодні" в КК "Київавтодор".

Реклама

Там пояснюють, що ями на дорогах – це передбачувана ситуація після зими і різких перепадів температур. Саме від цього страждає дорожнє покриття.

"Проблемні вулиці є не тільки на Оболоні. Ми фіксуємо такі ділянки по всьому місту. Уже найближчими днями і тижнями ями буде ліквідовано. Дорожні служби працюватимуть вдень і навіть ночами, щоб водії не відчували великих незручностей. Ситуація знаходиться під контролем. За нашими планами роботи на магістральних вулицях проведуть за кілька днів, а щодо інших вулиць завершать за кілька тижнів", – відзначають у "Київавтодорі".

Відео: Сьогодні

Стартує сезон капремонтів

У комунальній корпорації відзначають, що вже починають і капітальні ремонти деяких вулиць Києва.

"Уже в середу стартує довгоочікуваний капітальний ремонт вулиці Милославської в Деснянському районі. В стадії ремонту знаходяться вулиця Борщагівська і Індустріальний шляхопровід. Через кілька тижнів будуть відновлені роботи на проспекті Степана Бандери, де вони залишилися незавершеними з минулого року. Незабаром відновлять реконструкцію Пейзажній алеї. Тобто, крім ямкового ремонту, ми починаємо сезон капітальних ремонтів вулиць у Києві", – пояснюють в "Київавтодорі".

А ось ремонт міжквартальних проїздів залишається на совісті керівників компаній в кожному районі столиці. Міжквартальні проїзди – це зона відповідальності РДА та ЖЕКів, які відповідають за ці дороги і повинні стежити за їх станом. На ремонт міжквартальних проїздів їм виділяються кошти з міського бюджету.

Експерти: потрібен суворий контроль

Експерти вважають, що проблема стану доріг у Києві – одна з наболілих і вимагає комплексного вирішення.

"Неякісні дороги не тільки завдають шкоди технічному стану автомобілів, але й нерідко стають причинами ДТП, в яких гинуть і травмуються люди. Це обумовлено тим, що автодорожна галузь у нас – одна з найбільш корумпованих. Вважаю, що для системного вирішення проблеми дорожньої інфраструктури потрібно залучати новітні технології. Це дозволить нам отримати повну і всебічну інформацію щодо кожного кілометра доріг у столиці. Нам потрібно вводити автоматизовану систему моніторингу стану доріг, яка б передбачала і завчасно сповіщала про можливі проблеми з метою їх попередження", – розповідає сайту "Сьогодні" Олександр Вовченко, президент Інституту реформ і розвитку Києва.

Реклама

Він упевнений, що про поганий стан доріг повинні бити в дзвін не автомобілісти, а самі дорожні служби. А взагалі вони повинні працювати так, щоб не допускати подібної ситуації.

"Кожна ділянка доріг у нас повинна бути продіагностованою уздовж і поперек. По кожному квадратному метру повинна бути повна фінансова звітність: скільки коштів витрачено, скільки разів ремонтувалася дорога, коли, скільки людей і техніки було задіяно, чи дотримуються всі гарантійні зобов'язання. Тільки маючи повну картину, можна щось змінити. Абсолютна прозорість, підзвітність киянам – це важливі кроки для позитивних зрушень в питанні якості київських доріг", – впевнений Олександр Вовченко.

Як виглядає найбільш "убита" дорога у Волинській області, дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама