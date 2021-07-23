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Авто лежить на даху. Під Києвом смертельне ДТП паралізувало рух (відео)

23 липня 2021 19:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поки невідомо кількість загиблих і постраждалих – на місці НП працюють спецслужби

Місце події. Фото: колаж "Сьогодні"

Місце події. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні на трасі Київ-ЧОП біля села Березівка (Київська область) відбулося серйозне ДТП з летальним результатом. Є не тільки загиблі, але і постраждалі.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

"Автомобіль на даху, отримав сильні механічні пошкодження, продукти розкидані по всій дорозі", – пишуть в Мережі.

Рух на місці НП утруднено.

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Поліція і медики працюють на місці події. Поки невідомо число постраждалих.

Нагадаємо, в Києві стоїть на зупинці автобус без водія раптово поїхав і врізався в припаркований легковий BMW, а потім вони разом вилетіли на тротуар. Як виявилося, водій автобуса відлучався за кавою.

Крім того, в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні відвезли 23 людини.

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Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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