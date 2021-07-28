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Бактерії проти: в київському метрополітені дивом з'явилася станція "Берестейська" (фото)

28 липня 2021 7:30

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Будівництво станції майже 50 років тому призвело до несподіваних наслідків – під землею активізувалися бактерії

Станція столичної підземки. Фото: колаж "Сьогодні"

Станція столичної підземки. Фото: колаж "Сьогодні"

Зовсім недавно станція київського метрополітену "Берестейська" пережила справжній потоп. Її довелося рятувати води за допомогою гермозатвора. Але це не всі біди, які відбувалися зі станцією за весь час її існування. Наприклад, сайт "Сьогодні" з'ясував, що диво-бактерії відклали відкриття станцій.

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Так, будівництво цього перегону проходило в двох водонасичених шарах ґрунту. Але обраний спосіб утримання води в забої (за допомогою кесона) привів до несподіваних наслідків: через велику кількість свіжого повітря під землею активізувалися бактерії, які перебували всередині одного з водонасичених шарів, і ґрунт наповнився сірчаною кислотою, яка виявилася результатом життєдіяльності цих бактерій.

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Це призвело до корозії сталевих болтів і чавунних тюбінгів.

На знімку – болти. Фото: архів
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На знімку – болти. Фото: архів

Тільки болтів роз'їло 200 тисяч! Через НП запуск трьох станцій – "Берестейська", "Нивки" і "Святошин" – в 1969 році до річниці революції був зірваний.

Будівництво тунелю. Фото: архів

Будівництво тунелю. Фото: архів

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Частину вулиць перекриють з 6 ранку, а частину з 14:00 / Фото: колаж "Сьогодні"

Їх відкрили лише через два роки. Частину побудованих тунелів робочі зміцнили залізобетонною сорочкою і металевою ізоляцією.

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Як виглядає зараз станція. Фото: "Сьогодні"

Як виглядає зараз станція. Фото: "Сьогодні"

Це був першим такий випадок у світовій історії будівництва тунелів.

Читайте більше про станцію "Берестейська" в нашому матеріалі.

Нагадаємо, в київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення до пасажирів. Подія виявилася соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легені, який відзначають 1 серпня.

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