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Вагітна жінка і дитина постраждали в ДТП під Києвом (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
17 вересня, 13:28
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Відразу після ДТП 5-річного хлопчика з травмами і мати, у якої виявили забій нижнього відділу грудної клітки госпіталізували
За кермом одного з автомобілів була жінка в положенні
За кермом одного з автомобілів була жінка в положенні / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля села Томилівка (Київська область) відбулося серйозне ДТП. Як виявилося, за кермом одного з автомобілів була вагітна.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі області в Facebook.

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Аварія трапилася за участю автомобілів Volkswagen Golf і Volkswagen Transporter.

"За кермом останнього перебувала 31-річна жінка на 33-му тижні вагітності. Крім цього в салоні знаходився її чоловік та четверо спільних малолітніх дітей віком від 3 до 7 років. Відразу після автопригоди 5-річного хлопчика з саднами і раною губи та матір, у якої виявили забій нижнього відділу грудної клітки госпіталізували до лікарні", – йдеться в повідомленні.

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Водія другого автомобіля, 33-річного чоловіка також доставили в лікарню з поверхневими саднами верхніх кінцівок і правого колінного суглоба.

На місці події працювала "швидка" допомога і поліція
На місці події працювала "швидка" допомога і поліція / Фото: Нацполиция

Поліція зараз з'ясовує всі обставини і причини події.

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Зіткнення сталося між двома авто
Зіткнення сталося між двома авто / Фото: Нацполиция

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми писали, що в смертельному ДТП в Польщі загинули двоє українців.

Нагадаємо, що в Туреччини автобус з українцями потрапив у ДТП.

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