Вагітна жінка і дитина постраждали в ДТП під Києвом (фото)

Біля села Томилівка (Київська область) відбулося серйозне ДТП. Як виявилося, за кермом одного з автомобілів була вагітна.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі області в Facebook.
Аварія трапилася за участю автомобілів Volkswagen Golf і Volkswagen Transporter.
"За кермом останнього перебувала 31-річна жінка на 33-му тижні вагітності. Крім цього в салоні знаходився її чоловік та четверо спільних малолітніх дітей віком від 3 до 7 років. Відразу після автопригоди 5-річного хлопчика з саднами і раною губи та матір, у якої виявили забій нижнього відділу грудної клітки госпіталізували до лікарні", – йдеться в повідомленні.
Водія другого автомобіля, 33-річного чоловіка також доставили в лікарню з поверхневими саднами верхніх кінцівок і правого колінного суглоба.
Поліція зараз з'ясовує всі обставини і причини події.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми писали, що в смертельному ДТП в Польщі загинули двоє українців.
Нагадаємо, що в Туреччини автобус з українцями потрапив у ДТП.