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Без моста нічого не вийде – Кличко про те, коли з'явиться метро на Троєщину

21 травня, 23:40

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Мер очікує, що через рік вийде здати Подільсько-Воскресенський міст і запустити по ньому автомобільний рух

Столична влада очікуює, що метро на Троєщину запустять через 4-5 років, адже це великий обсяг робіт і без Подільсько-Воскресенського моста метро запустити не вийде.

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Про це в ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив мер Києва Віталій Кличко.

Також він зазначив, що вже через рік вийде здати Подільсько-Воскресенський міст і запустити по ньому автомобільний рух.

"Подільсько-Воскресенський міст через рік ми вже здамо", – сказав Кличко.

Водночас мер вважає, що для того, щоб його критикувати, держава повинна "добудувати хоча-б один міст".

"Міст Кирпи, так званий Дарницький міст, знаходиться на балансі "Укрзалізниці", тобто на балансі держави, і він не зданий в експлуатацію і він не добудований .. Добудуйте один міст, а потім вже можемо говорити про інші мости", – зазначив мер.

Також нагадаємо, буквально відразу після відкриття з дорогим мостом і його скляною підлогою почалися проблеми. Тоді відвідувачі помітили перше тріснуте скло. З'явилася версія, що скло обстріляли знизу. Водночас мер Києва Віталій Кличко заявляв, що має місце диверсія і до винних буде застосовано найсуворіше покарання.

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